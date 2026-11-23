El gobierno federal instalará 720 cámaras de videovigilancia, 30 lectores de placas y 240 puntos de monitoreo en carreteras de Sinaloa, como parte de la estrategia para reforzar la seguridad en la entidad, anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario detalló que el sistema de vigilancia cubrirá los tramos carreteros de Culiacán a Mazatlán y de Mazatlán a Durango. Se prevé que entre en operaciones a mediados de diciembre de este año.

El sistema estará a cargo del Centro de Monitoreo Carretero Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y tendrá la participación de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Como parte de la estrategia y fortalecimiento de la seguridad en el estado, se incorporarán nuevos equipos de trabajo para fortalecer las investigaciones.

García Harfuch también adelantó que este martes viajará a Culiacán junto con el gabinete de seguridad para supervisar las acciones implementadas en el estado y evaluar la situación de seguridad.

Equiparán con drones a policías estatales y municipales

Como parte de la estrategia de seguridad, el gobierno federal dotará de equipamiento a las corporaciones policiales de Sinaloa, incluidos drones de vigilancia. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional capacitará a elementos de la Policía Estatal y de las corporaciones municipales para operar estos dispositivos.

El secretario informó que, además de las 100 patrullas que ya fueron entregadas, en los próximos días se distribuirán otros 150 vehículos, entre ellos camionetas blindadas, para fortalecer la capacidad operativa de las policías.

Cada corporación contará con una Unidad Águila, encargada de operar los drones de vigilancia. El personal recibirá el adiestramiento necesario para realizar estas tareas.

El gabinete de seguridad realizará una visita a Culiacán para entregar patrullas y evaluar las condiciones de seguridad en Sinaloa, luego de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el Chapo Isidro, que llevó a bloqueos y enfrentamientos con fuerzas federales.

García Harfuch confirmó que durante la visita sostendrá una reunión de seguridad con la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, y con el equipo de autoridades desplegado en la entidad.

“De manera constante estaremos visitando el estado para supervisar las operaciones y sobre todo evaluar resultados con autoridades estatales y municipales”, señaló el secretario.