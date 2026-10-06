Manuel Velasco ve a García Harfuch en 2030; ‘es como el Pedro Infante de la política’

El líder del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello colocó públicamente a Omar García Harfuch en la conversación rumbo a 2030 y aseguró que, si el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene sus resultados y popularidad, su partido estaría dispuesto a respaldar una eventual candidatura presidencial.

Velasco incluso recurrió a una comparación poco habitual para describir al funcionario: llamó a Harfuch “el Pedro Infante de la política”.

La frase llamó la atención, pero detrás de ella hay una explicación que el senador quiso dejar clara: a su juicio, los resultados obtenidos en materia de seguridad han convertido a García Harfuch en una figura con una popularidad que trasciende a los partidos.

“Hoy en las encuestas que se han publicado está en primer lugar en los diferentes sondeos públicos que se han hecho”, afirmó Velasco.

Y enseguida planteó el escenario que, aunque todavía lejano, ya empieza a aparecer en el discurso político.

Si él decidiera participar en el 2030 y mantiene su buen trabajo y la popularidad, sin duda alguna sería un proyecto ganador”, dijo.

Los resultados que ha dado en materia de seguridad lo han hecho un personaje popular con las ciudadanas y los ciudadanos que los ponen por encima de los partidos políticos”, explicó.

El líder del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello Captura de video

Aunque, dice, todavía no es momento de hablar

Velasco matizó sus propias palabras.

Reconoció que todavía no son tiempos para discutir formalmente una candidatura presidencial. García Harfuch, además, pertenece a Morena y no ha anunciado una aspiración para competir por la Presidencia.

Pero el senador verde no dejó la declaración en el terreno de una simple especulación.

Recordó que el Partido Verde ya acompañó políticamente a García Harfuch en su candidatura al Senado en 2024 y anteriormente respaldó su aspiración para encabezar el Gobierno de la Ciudad de México.

El mensaje de Velasco, por tanto, tiene dos componentes: reconoce que 2030 está lejos, pero al mismo tiempo coloca el nombre de Harfuch en una conversación sucesoria que todavía no comienza formalmente.

Para el senador, además, existe un elemento que puede modificar la lógica tradicional de las elecciones.

En las elecciones es más importante un buen candidato”, sostuvo, al considerar que los perfiles pueden terminar siendo determinantes por encima de las marcas partidistas.

¿Por qué Pedro Infante?

La comparación con Pedro Infante no fue una ocurrencia aislada.

Velasco explicó que utilizó el nombre del cantante y actor porque ambos, desde su perspectiva, comparten una característica: una popularidad que supera los ámbitos en los que desarrollaron sus respectivas actividades.

La referencia también tiene una historia familiar.

El senador recordó que su abuelo, el doctor Manuel Velasco Suárez, atendió a Pedro Infante después de los accidentes que sufrió el artista y que participó en una intervención en la que se le colocó una placa de platino en el cráneo.

De ahí que el nombre de Infante tenga para Velasco una doble carga: la popularidad que convirtió al artista en una de las figuras más reconocibles de México y el vínculo familiar con su abuelo médico.