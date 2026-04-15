Dictan prisión preventiva a "El Borbonio" por presunto abuso de una menor en Veracruz

Un juez dictó medida cautelar de prisión preventiva contra Gumersindo "N", alias "El Borbonio", luego de ser señalado como el presunto responsable de abusar sexualmente de una menor de 4 años en la comunidad de Casitas, perteneciente al municipio de Jamapa, Veracruz.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 11 de abril, cuando el sujeto presuntamente engañó a la pequeña ofreciéndole un dulce para que lo acompañara a su domicilio. Según el testimonio de Alexander, padre de la víctima, un descuido momentáneo durante sus labores diarias permitió que el agresor se acercara a la menor.

"Hubo una testigo que escuchó cuando la niña dijo 'voy a la casa que me va a dar un dulce'. Mi hija salió corriendo con su mamá para decirle lo que sucedió", relató el padre de la menor.

Intento de linchamiento

Tras conocerse la agresión, habitantes de la comunidad se congregaron para confrontar al sospechoso. La tensión escaló rápidamente y cerca de 20 personas intentaron linchar a Gumersindo "N". El sujeto resultó con lesiones de gravedad debido a los golpes recibidos, por lo que tuvo que ser trasladado bajo custodia policial al área de urgencias de un hospital local.

"Lo tienen internado al señor acá en urgencias porque está gravemente, por los golpes, como mencioné el 911 las tres llamadas que prácticamente si no venían lo linchaban".

Reproducir Intento de linchamiento

Estado de salud de la menor

La niña fue trasladada de urgencia a la Torre Pediátrica en el municipio de Veracruz, donde recibió atención médica especializada. Los análisis y pruebas clínicas pertinentes resultaron favorables, aunque la familia confirmó que la menor recibirá atención psicológica semanal para tratar las secuelas del evento.

Proceso legal

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que, bajo la política de "Cero tolerancia a la violencia infantil", se logró que el juez ratificara la detención y dictara la prisión preventiva.

Como resultado de 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀, la 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹ía 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 de Veracruz, a través de la 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹í𝗮 𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗘𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗗𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗠𝘂𝗷𝗲𝗿𝗲𝘀, 𝗙𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼, 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮 𝘆 𝗧𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀, formuló ante el ó𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗷𝘂𝗿𝗶𝘀𝗱𝗶𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 la 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝗰𝗶ó𝗻 en contra de 𝗚𝘂𝗺𝗲𝗿𝘀𝗶𝗻𝗱𝗼“𝗡”, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de 𝗽𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝘀𝘁𝗶𝗮.

Durante la audiencia inicial, el ó𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗷𝘂𝗿𝗶𝘀𝗱𝗶𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer su probable participación en el delito mencionado, por lo que dictó como medida cautelar la 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗶ó𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀𝗮.

De acuerdo con las investigaciones integradas en el 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹 𝟭𝟯𝟴/𝟮𝟬𝟮𝟲, los hechos ocurrieron el 𝟭𝟭 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗮𝗻̃𝗼 𝗲𝗻 𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼, al interior de un domicilio ubicado en el municipio de 𝗝𝗮𝗺𝗮𝗽𝗮, donde presuntamente realizó actos de índole sexual en contra de la víctima, cuya identidad se encuentra legalmente resguardada.

Con estas acciones, la 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹í𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 reitera su 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝘂𝗿𝗮𝗿 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗶𝗿 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗮𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝘆 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗻𝗶𝗻̃𝗮𝘀, 𝗻𝗶𝗻̃𝗼𝘀 𝘆 𝗮𝗱𝗼𝗹𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝘃𝗲𝗿𝗮𝗰𝗿𝘂𝘇𝗮𝗻𝗼𝘀, 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗲𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗮𝗿𝗽𝗲𝘁𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗮𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝘁𝗶𝗴𝗼 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲𝘀 𝘆 𝗲𝗹 𝗽𝗹𝗲𝗻𝗼 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝘃í𝘁𝗶𝗺𝗮𝘀.

El padre de la víctima hizo un llamado a las autoridades para que no se permita la liberación del agresor, señalando que "El Borbonio" presuntamente cuenta con historial criminal y otros cargos.