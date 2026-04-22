Prepa de Oaxaca realiza protocolo de seguridad ante rumor de situación de riesgo

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 026, localizado en la zona norte de la ciudad capital de Oaxaca aplicó sus protocolos de seguridad al interior del plantel, luego de la circulación de rumores sobre posibles situaciones de riesgo.

La dirección del plantel dirigió un comunicado a la comunidad académica, estudiantil y padres de familia que confirma realiza a partir de este miércoles revisiones preventivas para evitar el ingreso de alcohol, estupefacientes u objetos que pongan en riesgo a estudiantes.

"Estas acciones se llevaron a cabo bajo la supervisión de una instancia de derechos humanos, con el acompañamiento de autoridades educativas y de elementos de corporaciones de seguridad pública".

La institución precisó que las actividades se han desarrollado con toda normalidad bajo vigilancia, sin registrarse incidentes al interior del plantel.

No obstante, como una medida preventiva ante la preocupación de familiares de los alumnos un día antes (martes) se determinó suspender las clases en el turno vespertino, mientras que el alumnado del turno matutino fue retirado a partir del mediodía.

Finalmente, los directivos del plantel a cargo de la SEP reiteró su compromiso con la seguridad y bienestar del estudiantado al tiempo que hizo un llamado a fortalecer la comunidad familiar y evitar la difusión de información no confirmada que genere alarma.

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JCS