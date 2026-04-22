¡Salud! Por unanimidad, Senado aprueba el Día Nacional del Tequila
El Pleno avaló que la bebida tenga una fecha específica para su celebración, con lo que se derogó el decreto de 2018, que la establecía el tercer sábado de cada mes de marzo
Los senadores de todos los partidos dejaron atrás la división y los pleitos; coincidieron en esta ocasión en estar unidos. La causa: conmemorar una bebida “espirituosa” netamente mexicana: el tequila.
Así, por unanimidad de 92 votos, los senadores de todos los grupos parlamentarios aprobaron que el 24 de julio sea el Día Nacional del Tequila.
“Han sido muchos los productores que han logrado que el tequila sea la bebida que nos distingue a las y los mexicanos, pero además sea el cultivo que emplea a muchas y muchos, sobre todo personas, familias de tequila”, dijo la senadora del PRI, Mely Romero Celis.
A una semana de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones el 30 de abril, para entrar en un receso de cuatro meses para regresar a sesiones del Pleno del Senado el 1 de septiembre, los senadores no dejaron pasar un debate sobre algo realmente importante: el tequila, cien por ciento de agave.
Otras efemérides aprobadas:
- 15 de marzo: Declarado como el Día Nacional de la Porcicultura (aprobado con 95 votos).
- 23 de julio: La Comisión de Salud avaló declararlo como el Día Nacional del Labio y Paladar Hendido para visibilizar esta anomalía congénita.
La minuta aprobada este miércoles estaba “congelada” por el Senado desde el l 14 de febrero de 2024, cuando fue aprobada por la Cámara de Diputados, y la cual establece:
“El Honorable Congreso de la Unión declara el 24 de julio de cada año, como el Día Nacional del Tequila.
“Se abroga el Decreto por el que se declara el tercer sábado de marzo de cada año, como el Día Nacional del Tequila, publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 29 de mayo de 2018”, señala el dictamen aprobado.
Por otra parte, la Comisión de Salud, que preside el senador José Manuel Cruz Castellanos, aprobó un dictamen para declarar el 23 de julio de cada año como “Día Nacional de Labio y Paladar Hendido”, que constituye una de las anomalías congénitas craneofaciales más frecuentes a nivel mundial.
También en el Pleno del Senado se aprobó por unanimidad de 95 votos decretar el 15 de marzo como Día Nacional de la Porcicultura.
Estas efemérides aprobadas no constituyen que estas fechas serán días feriados, sino que significa la relevancia de los temas, que tienen que ser atendidos por las autoridades.