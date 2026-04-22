¡Salud! Por unanimidad, Senado aprueba el Día Nacional del Tequila

Los senadores de todos los partidos dejaron atrás la división y los pleitos; coincidieron en esta ocasión en estar unidos. La causa: conmemorar una bebida “espirituosa” netamente mexicana: el tequila.

Así, por unanimidad de 92 votos, los senadores de todos los grupos parlamentarios aprobaron que el 24 de julio sea el Día Nacional del Tequila.

“Han sido muchos los productores que han logrado que el tequila sea la bebida que nos distingue a las y los mexicanos, pero además sea el cultivo que emplea a muchas y muchos, sobre todo personas, familias de tequila”, dijo la senadora del PRI, Mely Romero Celis.

A una semana de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones el 30 de abril, para entrar en un receso de cuatro meses para regresar a sesiones del Pleno del Senado el 1 de septiembre, los senadores no dejaron pasar un debate sobre algo realmente importante: el tequila, cien por ciento de agave.

Otras efemérides aprobadas:

15 de marzo: Declarado como el Día Nacional de la Porcicultura (aprobado con 95 votos).