Abuelito muere mientras espera que su esposa salga del doctor

Un abuelito perdió la vida en la vía pública, presuntamente por causas naturales, mientras aguardaba a que su esposa saliera de un sanitario ubicado en una gasolinera, en el centro de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se registraron en el cruce de las avenidas Félix U. Gómez y M. M. del Llano, en la colonia Centro, donde el adulto mayor, cuya edad oscilaba entre los 60 y 65 años, comenzó a sentirse mal de manera repentina, de acuerdo con versiones de personas que se encontraban en el lugar.

Testigos señalaron que el hombre se desplomó de forma inesperada, quedando tendido sobre el pavimento. Posteriormente, comenzó a vomitar y, en cuestión de segundos, perdió el conocimiento, lo que generó alarma entre quienes presenciaron la escena, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Tras el reporte, al sitio acudieron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), así como elementos de la Cruz Roja, Protección Civil de Monterrey y otras corporaciones de auxilio, quienes iniciaron labores para intentar salvarle la vida.

Durante más de 40 minutos, los rescatistas realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar con la esperanza de estabilizarlo; sin embargo, pese a los esfuerzos, el hombre no respondió a los procedimientos médicos.

Finalmente, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se declaró su fallecimiento en el lugar. La zona fue resguardada por las autoridades mientras se daba aviso a la fiscalía general de Justicia, que tomó conocimiento de los hechos e inició las diligencias correspondientes.

Más tarde, personal de servicios periciales arribó al sitio para llevar a cabo las investigaciones de campo, con el objetivo de descartar cualquier posible indicio de violencia o la intervención de terceras personas en el deceso.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, tras la revisión inicial no se localizaron huellas de agresión ni elementos que hicieran presumir un hecho delictivo, por lo que la muerte fue clasificada de manera preliminar como natural.

El cuerpo del hombre fue trasladado por el Servicio Médico Forense para la realización de los estudios correspondientes, que permitirán confirmar de manera oficial las causas del fallecimiento.

Señora cae en alcantarilla

Días atrás, una mujer que permanecía atrapada en una alcantarilla fue rescatada por elementos de Protección Civil en el ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León.

La persona se encontraba quemando cobre cerca del desagüe en un panteón y fue arrastrada unos 100 metros cuando intentó recuperar su mochila que se la había llevado el agua.

Los sucesos se registraron este domingo en avenida Industrias del Poniente y Morelos en la colonia Norberto Aguirre en el mencionado ayuntamiento.

La afectada fue identificada como Liliana Cepeda Manzanares, de 48 años, quien logró ser rescatada gracias a las labores de elementos de Protección Civil del estado, del Grupo Jaguares de Santa Catarina y Tránsito municipal.

En el sitio se tuvo que mover un automóvil que estaba obstruyendo la alcantarilla hasta donde fue arrastrada la mujer por la corriente que se formó a causa de las lluvias.

Un elemento con conocimientos en rescate en agua se encargó de poner a salvo a la mujer e ingresó a la alcantarilla amarrado a una línea de vida para poder realizar la operación.

jcp