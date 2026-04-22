Estrategia de Salud Mental: imprimirán 18 millones de guías para para estudiantes

Como parte de la Estrategia Nacional de Salud Mental para Jóvenes presentada este miércoles 22 de abril desde Palacio Nacional, se anunció la impresión de 18 millones de guías para estudiantes, maestros y padres de familia para el cuidado de la salud mental.

De acuerdo a lo expuesto en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dicho material va dirigido a estudiantes de nivel secundaria y bachillerato, como parte de una iniciativa para atender el bienestar emocional de los jóvenes.

Cabe mencionar que la estrategia surge en un contexto de creciente preocupación por la salud mental juvenil en México. Especial

¿Qué contenido tendrán las guías?

Sobre el contenido que tendrá este tipo de material, la subsecretaría de Educación Media Superior, dirigida por Tania Rodríguez, explicó que el proyecto tiene como objetivo abrir espacios de conversación sobre lo que sienten los jóvenes y cómo acompañarlos en una vida más plena y saludable.

Bajo esta premisa, las guías educativas contendrán material con lenguaje claro y accesible que abordará la salud mental, manejo de emociones, efectos de las redes sociales y señales de alerta.

Además de las guías, se reveló que existirán otras actividades escolares que complementarán la estrategia lanzada por el gobierno federal; en este contexto, se explicó que a partir del mes de mayo, todos los estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato tendrán una hora semanal dedicada a actividades recreativas, de integración y reflexión sobre sus emociones y temas de interés.

En más sobre el tema, la funcionaria especificó que este programa contempla también capacitación docente y acciones comunitarias para atender factores de riesgo en adolescentes. Cabe mencionar que la estrategia surge en un contexto de creciente preocupación por la salud mental juvenil en México, donde problemas como ansiedad y depresión afectan a millones de adolescentes.

Por último, las autoridades han señalado que estos factores pueden agravarse por fenómenos como la violencia escolar, por lo que se apuesta a la prevención desde las aulas y el entorno familiar.

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fdm