Gruma reporta crecimiento de 5% en ventas netas al primer trimestre de 2026

Un crecimiento del 5% en ventas netas fue el que alcanzó Gruma la cual reportó sus resultados de operación al cierre del primer trimestre del año (1T26). Este incremento se debe a “los excelentes resultados operativos de sus subsidiarias en Europa, Centroamérica, Asia y Oceanía” dio a conocer la empresa.

Además, Gruma registró un incremento de 1% en su volumen de ventas.

Cabe destacar que en este primer trimestre, las ventas netas de la empresa multinacional fuera de México, representaron el 72% de sus resultados consolidados.

La empresa detalló que ante un entorno económico complicado a nivel global, Gruma continúa implementando estrategias exitosas de comercialización de sus productos a nivel internacional para impulsar crecimientos en su volumen de ventas y en espera de que la confianza del consumidor en Estados Unidos, su mercado más relevante fuera de México, se recupere de su estado actual debido a una posible desaceleración de su economía.

“La multinacional mexicana reporta que durante el 1T26 en Europa, la constante expansión del mercado de la tortilla se mantiene, al igual que la demanda de productos de molienda de maíz, por lo cual su Volumen de Ventas aumentó 6%, las Ventas Netas 14% y el EBITDA 20% con respecto al mismo trimestre de 2025” expuso Gruma.

Y destacó que durante el 1T26, gracias al sólido desempeño de sus negocios en Australia y China, su operación en Asia y Oceanía registró un crecimiento de 7% en el Volumen de Ventas, de 17% en Ventas Netas y de 28% en EBITDA.

En cuanto a las ventas en Estados Unidos, que es su mercado más relevante fuera de México, la compañía resalta que su línea de productos saludables Better For You continúa siendo un importante impulsor del crecimiento de ventas en el canal de retail. El margen EBITDA de esta subsidiaria se situó en 20.2%.

En ese país, Gruma continúa ejecutando eficazmente sus estrategias de mercado a pesar del desánimo del consumidor norteamericano debido a una posible desaceleración de la economía, la disminución en la demanda de alimentos en el canal de Food Service, y en un contexto de menor poder adquisitivo de los consumidores de ese país.

En cuanto al desempeño en México, Gruma dio a conocer que Grupo Industrial Maseca (GIMSA) mantuvo volúmenes estables en el 1T26, los cuales fueron soportados por la demanda de sus harinas tanto en el canal minorista como en el industrial. El Volumen de Ventas alcanzado en el 1T26 fue de 514 miles de toneladas y las Ventas Netas se ubicaron en los US$438.7 mdd.

En este mercado, la línea saludable Better For You sigue en línea con los buenos resultados observados en la Unión Americana y es ya considerado un motor clave para el crecimiento futuro de Gruma en México.

En cuanto a su filial en Centroamérica la empresa dio a conocer que debido a la mayor demanda de sus productos de harina de maíz en todos los mercados de esa región, mantuvo un crecimiento al lograr aumentos de 5% en Volumen de Ventas, de 7% en Ventas Netas y en EBITDA de 33%, con respecto al mismo trimestre del año pasado.

Las expectativas de Gruma para el resto del 2026 son optimistas, aprovechando las tendencias globales en el consumo de tortillas y panes planos por parte de sus clientes y consumidores, especialmente en Estados Unidos con su línea saludable, Better for You, y en Europa, donde el gusto de los consumidores por las tortillas sigue en aumento.

Resultados Financieros 1T26 vs 1T25

En el 1er trimestre del año, el Volumen de Ventas de la compañía se ubicó en las mil 68, miles de toneladas métricas, 1% superior a lo reportado en el mismo periodo de 2025.

Las Ventas Netas de Gruma se situaron en los US$1,624.7 mdd, 5% más a lo reportado en el 1T25. En el primer trimestre de 2026 las ventas de las operaciones de Gruma fuera de México representaron el 72% del total.

La Utilidad de Operación de la multinacional, en el 1T26 fue de US$189.2 mdd. El margen operativo se situó en 11.6% en el 1T26.

El EBITDA de la empresa, al cierre del 1er trimestre del 2026, se ubicó en los US$261.9 mdd. El margen EBITDA es de 16.1% en el primer trimestre del 2026. El EBITDA de las operaciones fuera de México representó un 83% de las cifras totales.

La Utilidad Neta de la empresa en el 1T26 fue de US$100.7 mdd y la Utilidad Neta Mayoritaria fue de US$100.6 mdd.