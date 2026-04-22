ANUIES advierte crisis de financiamiento en universidades mexicanas

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) planteó la construcción de un mecanismo de cooperación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá que integre la educación superior a la estrategia económica regional, en un contexto marcado por disrupciones tecnológicas, tensiones políticas y presión financiera sobre las universidades.

La propuesta fue presentada por el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis González Placencia, durante su participación en la ponencia “Retos compartidos. Soluciones compartidas: Hacia un pacto para la educación superior en Norteamérica”, organizada por los Colegios e Institutos de Canadá.

González Placencia advirtió que la educación superior enfrenta una etapa de “disrupción estructural” derivada del avance tecnológico, la polarización política y la pérdida de confianza institucional.

Ante ello, propuso abandonar el modelo universitario de carácter corporativo para transitar hacia uno social y solidario, donde la educación sea reconocida como un derecho humano y un bien público.

Uno de los puntos más críticos expuestos fue la situación financiera de las universidades mexicanas, que enfrentan un déficit superior a los 50 mil millones de pesos, lo que compromete su operación y capacidad de respuesta social.

La ANUIES identificó cuatro problemas estructurales que atraviesan a la región: la desconexión entre universidades y necesidades comunitarias; las desigualdades y asimetrías regionales; la presión financiera asociada a mecanismos insuficientes de rendición de cuentas e impacto social; y el debilitamiento de la confianza pública en las instituciones educativas.

Como respuesta, la ANUIES planteó que la integración de Norteamérica no debe limitarse a lo económico, sino incluir la educación superior como eje estratégico, especialmente en el contexto del nearshoring y la reorganización de cadenas de producción.

Entre las acciones propuestas destacan la creación de corredores de competencias para alinear talento en la región, el reconocimiento común de microcredenciales, el fortalecimiento de universidades politécnicas e indígenas, y el uso de inteligencia artificial para la resolución de problemas ambientales.

Desde la perspectiva canadiense, se subrayó el papel de los colegios comunitarios, politécnicos e instituciones indígenas como factores de estabilidad social ante la incertidumbre económica.

En tanto, representantes de community colleges en Estados Unidos destacaron la necesidad de sostener su misión de inclusión en un entorno de alta polarización política.

JCS