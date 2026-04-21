Estudiantes del IPN alistan marcha a Gobernación; exigen salida de Reyes Sandoval

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentaron este martes en Plaza Roja, en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, una propuesta de pliego petitorio con la que buscan articular a distintas escuelas del instituto, ampliar el movimiento estudiantil y escalar sus protestas con una posible marcha a la Secretaría de Gobernación.

La concentración fue encabezada por alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), quienes convocaron a estudiantes de otras unidades académicas para discutir una ruta común frente a problemáticas que, aseguraron, ya no se limitan a carencias materiales dentro de los planteles, sino que reflejan una crisis administrativa y de representación al interior del Politécnico.

Durante el acto, los organizadores plantearon que la siguiente gran movilización podría realizarse el próximo 23 de abril en la unidad Santo Tomás y, posteriormente, avanzar hacia la Secretaría de Gobernación, aunque la fecha definitiva dependerá de los acuerdos que alcancen las escuelas participantes en los próximos días.

Uno de los puntos centrales del documento es la exigencia de salida del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, a quien responsabilizaron del deterioro institucional y de no atender de fondo las demandas expresadas por la comunidad politécnica en años recientes.

A la par, pidieron auditorías externas al manejo financiero del instituto desde 2020, revisión del uso de recursos autogenerados y sanciones a funcionarios y exfuncionarios que pudieran estar relacionados con presuntas irregularidades administrativas.

Los estudiantes también denunciaron retrasos en pagos a personal docente, honorarios y trabajadores de apoyo, así como adeudos con proveedores que, afirmaron, han afectado la operación cotidiana de diversas escuelas, el mantenimiento de instalaciones y el abasto de materiales indispensables para laboratorios y actividades académicas.

Otro de los ejes de la propuesta es la democratización del gobierno interno del Politécnico. En ese sentido, plantearon reformas a la Ley Orgánica del instituto para que la comunidad estudiantil, académica y trabajadora participe en la elección de la Dirección General y de otros cargos estratégicos.

De acuerdo con los participantes, la intención es terminar con los nombramientos impuestos desde fuera de la institución y construir un modelo en el que las decisiones centrales respondan directamente a la comunidad politécnica.

Asimismo, pidieron garantías de no represalias contra estudiantes, docentes o trabajadores que participen en movilizaciones, paros o actividades de protesta, al señalar que en movimientos anteriores existieron presiones administrativas y académicas.

Durante los mensajes emitidos en Plaza Roja, los convocantes insistieron en que los problemas de una escuela no son aislados y llamaron a dejar atrás las protestas fragmentadas para construir una respuesta conjunta entre vocacionales, escuelas superiores, centros de investigación y demás unidades del instituto.

También señalaron que muchas demandas históricas —como becas suficientes, instalaciones dignas, recursos para actividades deportivas, movilidad académica y mejores condiciones para estudiar— siguen sin resolverse, por lo que consideraron necesario un movimiento de mayor alcance.

La propuesta presentada este martes será llevada a discusión entre estudiantes de otras escuelas para integrar observaciones, modificar puntos y, eventualmente, construir un pliego petitorio común que sirva como base para las siguientes acciones.

Hasta el momento, autoridades del IPN no han emitido una postura pública sobre las exigencias expresadas durante la concentración ni sobre la eventual movilización hacia la Secretaría de Gobernación.