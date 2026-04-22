Nuevos consejeros asumen sus cargos en el INE

En medio de cuestionamientos por su presunta cercanía con Morena, este martes rindieron protesta las tres nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE): Arturo Manuel Chávez, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yazara Cruz, quienes se integran al Consejo General en un momento de alta exigencia institucional y bajo el escrutinio público sobre su independencia.

La llegada de Arturo Chávez y Blanca Cruz ha sido especialmente observada por actores políticos, quienes han señalado una posible cercanía con el partido en el gobierno.

En su primera intervención, Chávez evitó responder directamente a estos señalamientos, pero delineó una postura política e institucional centrada en el diálogo y la revisión crítica del papel del Instituto.

Durante su intervención en la toma de protesta dijo que “tenemos que actualizar nuestras narrativas, tenemos que fomentar una cultura de diálogo y de respeto.

“No podemos seguir en lógica de descalificación”, sostuvo, al plantear que el INE debe adaptarse a las transformaciones sociales y políticas del país.

En ese sentido, subrayó que la institución no debe colocarse en una lógica de confrontación.

“Nosotros no somos enemigos del gobierno, nosotros no somos enemigos de los partidos políticos… somos parte de un Estado y debemos tener canales de diálogo con toda la sociedad mexicana”, afirmó.

Chávez reivindicó su perfil académico y aseguró que su actuación estará guiada por criterios profesionales.

“Como académico… he aprendido a diferenciar y a ser un profesional”, dijo, al añadir que el rigor, el conocimiento y la honestidad serán pilares de su desempeño.

También llamó a revisar la historia del Instituto, reconocer errores y fortalecer su vínculo con la ciudadanía.

Por su parte, la consejera Blanca Cruz enfatizó su compromiso con los principios rectores de la función electoral.

Quienes lo integramos tenemos el deber de conducirnos en estricto apego a la legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad y certeza”, señaló.

Afirmó que asume el cargo “honrada y profundamente comprometida”, y planteó como prioridad fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad institucional.

Cruz también llamó a construir acuerdos mediante el diálogo y a mejorar la percepción pública del Instituto.

“Es impostergable asumir la tarea colectiva de fortalecer la confianza de la ciudadanía”, expresó, al destacar la necesidad de reglas claras, inclusión y profesionalización del personal electoral.

En tanto, Frida Denisse Gómez Puga centró su mensaje en la dimensión social de la función electoral y en la necesidad de una institución cercana a la ciudadanía.

“La confianza en las instituciones no nace de lo que decimos, sino de lo que hacemos”, afirmó.

Desde su identidad como originaria de Tamaulipas, destacó que conoce de primera mano los desafíos de regiones con contextos complejos.

“Ser tamaulipeca implica entender las exigencias institucionales y la demanda de respuestas claras y firmes”, dijo.

Gómez Puga subrayó que la imparcialidad, la legalidad y la integridad deben guiar cada decisión del Consejo General, y advirtió que la legitimidad del INE depende de la confianza pública, la cual “se construye lentamente, pero puede perderse en un instante”.

La integración de estas tres consejerías devuelve al Consejo General su conformación completa, luego de semanas operando con vacantes que obligaron a ajustes internos. Sin embargo, su llegada ocurre en un contexto de polarización política y de cuestionamientos sobre la autonomía del órgano electoral, lo que coloca a las nuevas consejerías bajo un escenario de alta vigilancia pública rumbo a los próximos procesos electorales.

Durante la sesión, la consejera presidenta Guadalupe Taddei les recordó la dimensión de su encargo.

“Tienen ustedes frente a sí la oportunidad y el deber de contribuir a la consolidación de la democracia mexicana… estoy segura de que con su incorporación este instituto seguirá ofreciendo los resultados que la ciudadanía espera”, afirmó.

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JCS