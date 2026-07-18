Eufrosina Cruz exige que padrón de huérfanos garantice apoyo integral

Eufrosina Cruz Mendoza, diputada del PRI, afirmó que la creación de un padrón de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad debe ir acompañada de presupuesto, atención a la salud mental, apoyo educativo y mecanismos de protección jurídica, luego del anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una iniciativa para crear un registro de menores que quedaron huérfanos por feminicidio. El contexto ocurre mientras estimaciones legislativas proyectan que cada año entre 25 mil y 50 mil menores quedan en esa condición por homicidios y feminicidios.

En entrevista con Ivonne Melgar para Imagen Radio, la legisladora, quien impulsó una iniciativa similar desde la pasada Legislatura, sostuvo que el Estado mexicano debe asumir una responsabilidad integral con esta población y evitar que el registro se limite a un listado administrativo.

"Más allá de un padrón, para mí es una causa, una causa que este país le debe a las niñas y a los niños, porque el Estado mexicano no supo cuidar a sus mamás y quedaron en esa orfandad." El registro debe traducirse en apoyos permanentes

Cruz Mendoza señaló que la orfandad implica consecuencias que van más allá de la pérdida de un familiar y que la política pública debe contemplar distintas áreas de atención.

Explicó que estos menores enfrentan problemas de salud mental, carencias económicas, dificultades para continuar sus estudios y obstáculos para acceder a servicios públicos.

"La orfandad representa salud mental, representa carencia económica, representa educación, representa salud, representa la posibilidad de que estas niñas y estos niños sepan que origen no es destino."

La diputada recordó que durante la discusión de su iniciativa uno de los principales argumentos para frenar la propuesta fue el impacto presupuestal que implicaría.

"Nuestras niñas y nuestros niños merecen todo el presupuesto que sea necesario, máxime si les arrebataron la voz, la presencia y el cuidado de lo más importante que tenían, que eran sus mamás." Pide ampliar el alcance del padrón

La legisladora sostuvo que el registro no debe limitarse a menores cuya madre fue víctima de feminicidio, sino incorporar a quienes quedaron en situación de orfandad por desaparición forzada, desplazamiento o violencia del crimen organizado.

Indicó que en distintas comunidades indígenas existen niñas y niños que perdieron a sus padres por hechos violentos y permanecen fuera de cualquier mecanismo institucional de apoyo.

"Mi propuesta iba más allá del feminicidio; también contemplaba a todas las niñas y los niños que quedan en la orfandad por desplazamiento, desapariciones forzadas y por el crimen organizado."

Añadió que, desde el activismo, participa en un fondo para entregar víveres periódicamente a menores en esta condición debido a la ausencia de programas gubernamentales específicos. La salud mental debe ser prioritaria

Cruz Mendoza afirmó que la atención psicológica inmediata debe formar parte del modelo de protección que acompañe al padrón nacional.

Relató que esa necesidad surge también de una experiencia personal y advirtió que la falta de acompañamiento emocional puede tener consecuencias de largo plazo.

"Nadie habla de esa contención emocional. Si no hay esa presencia en ese primer momento con estas niñas y con estos niños, el impacto les queda de por vida."

Añadió que el Estado debe garantizar también la permanencia escolar hasta la conclusión de estudios universitarios.

"Es importante este padrón, es la salud mental, es la asistencia educativa, que el Estado mexicano garantice su educación hasta que culminen sus carreras universitarias." También plantea protección jurídica

La diputada explicó que otro de los objetivos del padrón consiste en brindar certeza jurídica a los menores respecto de su tutela, patrimonio y acceso a programas públicos.

Señaló que, tras la muerte de los padres, muchos menores permanecen durante años sin una resolución sobre su custodia, lo que les impide acceder a apoyos gubernamentales.

"No solamente es un tema de presupuesto; es un tema de garantía y de certeza jurídica que el Estado mexicano les va a dar a estas niñas y a estos niños."

Relató que existen casos en los que familiares despojan a los menores de bienes heredados o enfrentan procesos judiciales prolongados para definir la patria potestad. Llama a que la iniciativa tenga recursos

Cruz Mendoza expresó que el anuncio realizado por la presidenta representa una oportunidad para retomar una discusión iniciada en legislaturas anteriores, siempre que la reforma contemple recursos suficientes para operar.

Recordó que distintas diputadas de diversas fuerzas políticas han presentado iniciativas sobre el tema desde 2020 y consideró que existe la posibilidad de construir un consenso legislativo.

"Espero que ahora con esta propuesta no sea solamente un texto, sino que ese padrón traiga presupuesto, traiga atención médica y todo lo que conlleva para que el Estado mexicano se haga responsable de estas niñas y de estos niños."

La legisladora insistió en que las autoridades ya cuentan con elementos para identificar a buena parte de esta población mediante registros civiles, actas de defunción y carpetas de investigación relacionadas con feminicidios y otros delitos.

Al concluir, sostuvo que el padrón debe convertirse en una herramienta para que el Estado acompañe a niñas, niños y adolescentes que enfrentan la pérdida de sus padres por hechos violentos.

"México tiene que tener un padrón que asuma su responsabilidad con estas niñas y con estos niños."