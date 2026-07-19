Frentes Políticos / 19 de julio de 2026

1. Justicia o show. La detención del exgobernador Ernesto Ruffo por presunto huachicol fiscal y delincuencia organizada encontró una defensa inmediata en Somos México, el naciente partido encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, cuyos dirigentes salieron a denunciar persecución política. La estrategia no es nueva, instalar la narrativa del acoso antes de que hablen los tribunales. Pero el expediente no se desactiva con consignas. Si la fiscalía acredita las acusaciones, el discurso opositor se desmorona; si no, el gobierno cargará con el costo de convertir la justicia en espectáculo. Examen real para el nuevo modelo jurídico.

2. Sin timón. El atentado contra Karina Mabel Ureña pone bajo los reflectores la violencia que asfixia al Istmo y exhibe el fracaso del gobierno de Salomón Jara para garantizar condiciones mínimas de gobernabilidad. Mientras las disputas por recursos, territorio y poder escalan a las armas, la administración estatal dice tener estrategia, pero acumula hechos que lo desmienten. El caso deberá investigarse y deslindar responsabilidades, pero el saldo es inocultable, se vive una crisis de seguridad que rebasa a un gobierno incapaz de contener la violencia y de ofrecer certeza, incluso a quienes ejercen autoridad en sus propias comunidades.

3. Respuesta. Mientras el robo al autotransporte sigue siendo uno de los mayores desafíos de seguridad en Hidalgo, la diferencia comienza a marcarse: la recuperación de un tractocamión robado en el Arco Norte y la detención de dos presuntos responsables, junto con el aseguramiento de un arsenal en Tula de Allende, reflejan una estrategia de coordinación entre fuerzas estatales y federales que el gobierno de Julio Menchaca ha impulsado. La delincuencia va desapareciendo gracias a que la respuesta institucional deja de ser contemplativa. Los operativos, las detenciones y los aseguramientos hablan por un gobierno.

4. Efecto Durazo. Sonora busca dejar de vender promesas para ofrecer resultados. Con Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y el sector empresarial en la misma mesa, el gobernador Alfonso Durazo envió un mensaje de confianza a los inversionistas: el estado quiere consolidarse como el principal polo del nearshoring en la frontera norte. Los indicadores de manufactura, minería y la llegada de nuevas inversiones respaldan al proyecto. Lograr los objetivos no le será difícil a una ciudadanía caracterizada por convertir la ventaja geográfica en empleos, desarrollo y crecimiento. Como si no lo hubiesen hecho antes.

5. Sobrada. Quien camina con la seguridad de que la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación ya tiene dueña en Baja California es la senadora con licencia Julieta Ramírez. Aunque su pasado la ubica como una de las impulsoras de la candidatura presidencial de Adán Augusto López, hoy se promociona como la mejor carta para garantizar la continuidad del segundo piso de la 4T. También reitera su cercanía con la dirigencia nacional de Morena. ¿Eso alcanzará para borrar los antecedentes? ¿O, por una vez, Morena pondrá en la balanza los activos y los pasivos de sus aspirantes?