Instan a crear padrón de niños en orfandad; menores víctimas de la violencia

La exdiputada federal Eufrosina Cruz Mendoza llamó al Estado mexicano a crear un padrón nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad derivada no sólo de feminicidios, sino también de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y violencia del crimen organizado, acompañado de recursos suficientes para garantizar atención psicológica, educación y protección integral.

No hay un padrón que acompañe a las niñas y los niños que quedan en la orfandad, más allá del mismo feminicidio, por desplazamiento, por desapariciones forzadas, por el crimen organizado en donde el daño colateral es mamá y papá. Nadie habla de esa contención emocional. Es la asistencia educativa que el Estado mexicano debe garantizar hasta que culminen sus carreras universitarias. Es un impacto presupuestal. He ahí el debate, pero nuestras niñas y niños merecen todo el presupuesto que sea necesario”.

Eufrosina Cruz Mendoza, exdiputada federal. Foto: Cuartoscuro.

Eufrosina Cruz confía en que la propuesta avance

Ante esta situación, en entrevista con la periodista Ivonne Melgar, para Imagen Radio, Eufrosina Cruz expresó su confianza en que la propuesta impulsada desde el Gobierno federal se traduzca en una política pública efectiva y con presupuesto suficiente. Insistió en que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a quienes quedaron en la orfandad tras perder a sus padres por hechos violentos.

“Yo sí quiero hacer voto a que se logre este padrón. Sería un gran mensaje para las niñas y los niños que no están solos. Me emociono escuchar que ya es una presupuesta con posibilidad de avanzar desde la presidencia y que otras y otros diputados se han sumado y espero que no sea una iniciativa con debate, sino que sea una iniciativa que resuelva la ofenda que hoy viven las niñas y los niños, porque es la respuesta urgente que se les tiene que dar”.

Critica abandono de niñas y niños en comunidades indígenas

Eufrosina Cruz reprochó que como sociedad “los estamos dejando solas”, e hizo énfasis en la situación de las comunidades indígenas. Además, advirtió que actualmente muchos niños y niñas quedan fuera de los programas sociales porque carecen de un tutor legal o enfrentan procesos judiciales prolongados para definir quién se hará cargo de ellos.

Eufrosina Cruz plantea protección integral para menores huérfanos

La exdiputada federal Eufrosina Cruz Mendoza llamó al Estado mexicano a crear un padrón nacional:

Creación de un padrón nacional: Es imperativo establecer un registro oficial que identifique a todas las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad en el país.

Causas diversas de orfandad: El censo debe incluir a víctimas no solo de feminicidio, sino también de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y violencia del crimen organizado.

Garantía educativa total: El Estado debe asegurar la asistencia educativa necesaria para que estos menores puedan culminar sus carreras universitarias.

Contención emocional: Se requiere un presupuesto específico para garantizar atención psicológica y protección integral, atendiendo el daño emocional de quienes son considerados “daño colateral”.

Presupuesto como política pública: La propuesta busca convertirse en una política efectiva con recursos suficientes, dejando de ser solo una iniciativa para ser una respuesta estatal contundente.

Eliminación de barreras legales: Es urgente atender a los menores que actualmente quedan fuera de programas sociales por carecer de un tutor legal o por enfrentar procesos judiciales prolongados.

*mcam