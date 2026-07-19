Sheinbaum arriba a NY para la final del Mundial; la reciben cientos de paisanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llegó durante la madrugada de este domingo a Nueva York, Estados Unidos, para asistir a la final de la Copa del Mundo 2026, luego de la invitación que le extendió su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La mandataria aterrizó en el aeropuerto de Teterboro, ubicado en Nueva Jersey, desde donde continuó su traslado por carretera hacia un hotel localizado en Manhattan, donde permanecerá previo a su asistencia al encuentro por el campeonato mundialista.

Mexicanos le dieron la bienvenida en Nueva York

A través de su cuenta en la red social X, la presidenta de México compartió un video en el que se observa la algarabía de los mexicanos que residen en Nueva York con motivo de su llegada. En el mensaje expresó su agradecimiento a los connacionales que acudieron a recibirla y les dedicó unas palabras de reconocimiento.

Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México”.

En las imágenes difundidas por la mandataria también se observa la presencia de agentes del Servicio Secreto, quienes permanecieron atentos al dispositivo de seguridad durante su arribo.

Decenas de mexicanos residentes en Nueva York se dieron cita para darle la bienvenida entre porras, gritos de apoyo y diversas muestras de afecto. La mandataria federal respondió a ese recibimiento con una actitud cercana, sonriente en todo momento, y saludó personalmente a varios de los connacionales que se acercaron para expresarle su cariño.

Durante el encuentro, algunos asistentes le entregaron diversos obsequios a la presidenta, mientras que un mariachi también se hizo presente para amenizar el recibimiento, en un ambiente marcado por el entusiasmo de la comunidad mexicana.

Uno de los asistentes incluso le expresó un saludo en inglés: “We love you. I'm Mexican” (Te amamos. Soy mexicano).

Presidenta asistirá a la final entre España y Argentina

La final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina está programada para este domingo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Por su parte, el Gobierno de México informó que la presidenta viajó a Estados Unidos a bordo de una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), luego de que las condiciones climáticas y la cancelación de vuelos comerciales impidieran realizar el traslado mediante un vuelo regular.

Asimismo, el gobierno federal precisó que el regreso de la presidenta Claudia Sheinbaum a México está previsto para la noche de este domingo 19 de julio, una vez concluida su participación en las actividades relacionadas con la final del campeonato mundialista.

*mcam