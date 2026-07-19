Peter Thiel: innovador tecnológico con mente maquiavélica

Peter Andreas Thiel nació el 11 de octubre de 1967 en Frankfurt, Alemania Occidental, pero no pasó mucho tiempo en su tierra natal porque, con tan sólo un año, emigró junto con sus padres a Estados Unidos.

En la Tierra de la Libertad nutrió su mente y esto se reflejó en su formación académica, ya que estudió filosofía en Stanford y, posteriormente, obtuvo un doctorado en Derecho en la misma institución.

Durante su época académica se guio por un pensamiento libertario y una inclinación por desafiar a las instituciones establecidas, lo que finalmente desembocó en una ambición tecnológica.

Peter Thiel se ha visto envuelto en diversas polémicas, entre ellas una que salpica a su exclusivo club: Dialog. REUTERS

Fue en 1998 cuando Thiel entró de lleno a esa industria al cofundar, junto con Max Levchin y Luke Nosek, Confinity, que era una aplicación para transferir fondos entre dispositivos Palm Pilot.

La aplicación tuvo éxito y llamó la atención de Elon Musk, quien acababa de cofundar una empresa de servicios financieros en línea y pagos por correo electrónico llamada X.com.

Fue así como, en el 2000, X.com se fusionó con Confinity para dar origen a PayPal con el objetivo de crear un sistema financiero alternativo que evitara la burocracia bancaria tradicional.

Esto último hizo que se convirtiera rápidamente en la plataforma de pagos dominante en eBay, por eso, la empresa de comercio electrónico decidió adquirirla en 2002 por mil 500 millones de dólares.

Thiel no sólo se volvió multimillonario con esta venta, también se convirtió en una parte central de la llamada PayPal Mafia, es decir, un grupo de fundadores que luego impulsaría empresas como Tesla, LinkedIn y YouTube.

Tras su salida de la plataforma de pagos, se enfocó en invertir en empresas tecnológicas con futuro, por ejemplo, fue de los primeros en apostar en Facebook.

Además, desarrolló el fondo Clarium Capital y pocos años después cofundó el Founders Fund con los que apoyó a empresas que más tarde cambiarían el mercado como SpaceX, Airbnb y Lyft.

Por lo anterior, se ganó una reputación como visionario tecnológico y su fortuna continuó creciendo hasta superar los 25 mil millones de dólares.

Vigilancia estatal

Su reputación comenzó a cambiar cuando cofundó la empresa de análisis de datos Palantir Technologies en 2004, ya que desde un inicio colaboró con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, mejor conocida por sus siglas como CIA, y con otras agencias federales encargadas del aparato de vigilancia estadunidense.

Thiel afirmó que la tecnología desarrollada por esta empresa permitía búsquedas más precisas y menos invasivas. Sin embargo, varias organizaciones civiles consideraron que Palantir era un instrumento de control estatal.

Tampoco ayudó que el nombre de la tecnológica hace referencia al famoso libro El Señor de los Anillos, escrito por J. R. R. Tolkien, porque se trata de la piedra esférica que usa el mago Saruman, aliado con Sauron, para ver acontecimientos o lugares distantes.

Pese al escarnio público, Palantir siguió aumentando sus contratos gubernamentales alrededor del mundo, colaborando con el Pentágono, el gobierno israelí para apoyar en su guerra en Gaza, el sistema de salud británico y con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mejor conocido como ICE.

Esto último volvió a encender las alarmas entre la población, ya que la tecnología de Palantir se usa para identificar, rastrear y deportar a personas sospechosas de ser extranjeras, a lo que se añade que Stephen Miller, principal guía de la política migratoria durante la segunda administración del presidente Donald Trump, posee una participación financiera sustancial en dicha tecnológica.

Este escenario hizo que varios analistas advirtieran que la empresa estaba adquiriendo un poder estructural sobre funciones esenciales del Estado, mientras que una parte de la sociedad teme el impacto en la justicia y los derechos civiles.

Actualmente, Palantir también ha llegado al Cono Sur del continente americano porque Thiel se instaló en Argentina y parece tener una relación cercana con el presidente Javier Milei.

A esto se añade que el jefe del gabinete argentino, Manuel Adorni, comentó que Thiel está interesado en las reformas profundas que el gobierno está implementando y fue más allá al invitar al país a los multimillonarios del mundo que quieran huir de países regulados, con mayores impuestos y Estados que persiguen a sus ciudadanos.

Su influencia

Aunque durante años se identificó como libertario e incluso es abiertamente gay, Thiel se convirtió en una figura influyente dentro del ala conservadora estadunidense.

Esto se refleja en que fue uno de los primeros y más visibles apoyos de Donald Trump en Silicon Valley durante la campaña de 2016, incluso hablando en la Convención Republicana. Sin olvidar que también ha financiado a candidatos alineados con la derecha populista, como JD Vance.

Sin embargo, su pensamiento político ha demostrado que no se limita al conservadurismo tradicional y ha hablado repetidamente sobre la llegada del Anticristo.

Peter Thiel tomó fuerza también con PayPal. AFP

Durante 2025 incluso realizó varias conferencias privadas en Estados Unidos, cuya entrada costaba aproximadamente 200 dólares, para compartir su visión sobre el Anticristo, un discurso que mezcla tanto ideas religiosas, como geopolíticas y tecnológicas.

Si bien el contenido exacto de esas charlas no está completamente disponible, ya que se prohibía la grabación tanto de audio como de video e incluso tomar notas, hubo algunas filtraciones que obtuvieron medios como The Guardian.

“Una definición básica del anticristo, algunos lo consideran un tipo de persona muy malvada. A veces se usa de forma más general como una descripción espiritual de las fuerzas del mal. En lo que me centraré es en la interpretación más común y dramática del Anticristo: un rey malvado, un tirano o un antimesías que aparece en los últimos tiempos”, fueron algunas de las palabras de Thiel durante su primera conferencia que obtuvo el diario británico.

Además, en sus discursos utilizó referencias a videojuegos y programas de televisión; recordó conversaciones con Elon Musk y Benjamin Netanyahu e, incluso, comentó que considera a Bill Gates una persona “realmente terrible”.

Su grupo Dialog

Este año, Peter Thiel se ha visto envuelto en polémica porque el club exclusivo que fundó, Dialog, se vio afectado por una filtración en diversos medios en el mundo.

Dicho grupo sólo recibe gente por invitación y entre sus miembros hay funcionarios estadunidenses, figuras de gobiernos extranjeros, ejecutivos de Silicon Valley y artistas quienes se reúnen en retiros anuales.

La filtración tuvo como origen una mala configuración de su sitio web que fue identificada por la investigadora de ciberseguridad suiza Maia Arson Crimew, quien logró obtener listas de invitados, documentos internos y discusiones privadas.

De acuerdo con The Guardian, en los retiros se tienen conferencias con temas de todo tipo como recuperar la energía nuclear, desinformación ydeepfakes, opiniones contrarias sobre la inteligencia artificial, la democracia bajo vigilancia, la creación de sectas y hasta cómo afrontar la Tercera Guerra Mundial.

La reacción de los directivos de Dialog fue calificar el incidente como un ciberataque, aunque hay investigaciones que niegan este escenario, denunció el caso a las fuerzas del orden.

Todo esto demuestra que Peter Thiel es una figura que encarna contradicciones profundas, ya que es un defensor del libre mercado, pero también crea empresas que dependen de contratos estatales y, si bien es un intelectual libertario, se alinea con movimientos conservadores y líderes populistas que dañan a la población.

Aunque el mayor riesgo asociado a él es su participación en la construcción de sistemas de vigilancia masiva.

Thiel no sólo invierte en empresas, está invirtiendo en futuros posibles y el debate gira en torno a si esa visión será liberadora o hará realidad la ficción distópica de George Orwell.