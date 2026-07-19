Guerra sucia fractura coaliciones internas

Las campañas anticipadas para el 2027 y la falta de lineamientos del INE que las regulen, han desatado una lucha interna entre candidatos para desbancar a adversarios, riesgos de ruptura de coaliciones, e impugnación de los procesos internos al interior de los partidos.

Mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) dejó a los consejos electorales estatales la facultad de establecer lineamientos para los procesos de designación de “coordinadores territoriales”, que serán los futuros candidatos a gobernadores, los organismos locales tampoco han elaborado normativas al respecto.

A nivel país, nosotros sólo somos responsables de la campaña de diputados y diputadas, una elección federal es la que está en nuestras manos. Las autoridades locales deben verlo, hay 17 gubernaturas en juego y los órganos electorales locales son responsables”, dijo en la última sesión del INE la consejera, Carla Humphrey.

Ante el vacío de la autoridad electoral, posibles candidatos y liderazgos de Morena, PVEM, PT y partidos de oposición utilizan todo tipo de estrategias para posicionarse y ejercer presión para obtener las tan preciadas nominaciones para llegar a ser gobernadores, diputados o alcaldes.

En el caso de Morena, algunos aspirantes contravienen la Base Octava de la Convocatoria para las Coordinaciones Estatales en Defensa la Transformación y Soberanía Nacional —cuyos ganadores serán los candidatos a las 17 gubernaturas— la cual llama a no realizar campañas de desprestigio o coacción.

Impacto. Especial

Así, por ejemplo, la aspirante a la nominación de Chihuahua, la senadora con licencia Andrea Chávez, difunde que su contendiente en Morena, Cruz Pérez Cuellar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez, está vinculado al PAN, pues se formó en ese partido y actualmente sólo representa al PVEM.

Le deseo mucha suerte a Cruz con el Partido Verde. Yo voy con Morena”, dijo recientemente Chávez.

Como parte de esta confrontación, el PVEM condicionó la alianza con Morena en Chihuahua a que el candidato común sea Pérez Cuéllar y no la senadora Chavez, mientras el PT llamó a no poner condiciones.

En Nuevo León, se ha reavivado en redes sociales una campaña, al igual que hace seis años, contra Clara Luz Flores Carrales, una de las siete aspirantes en 2026 a la candidatura de Morena y aliados, y nuevamente se le vincula con la secta destructiva se superación personal NXIVM y con su fundador, Keith Raniere.

Instalaciones del INE Foto: Cuartoscuro

En Michoacán el PT anunció que solo apoyará como candidato a la gubernatura al senador de Morena con licencia, Raúl Morón, rechazando apoyar al exfiscal de la entidad, y exsecretario de Gobierno, Carlos Torres Piña.

También en Quintana Roo, el PT designó de forma anticipada a Rafael Marín Mollinedo, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, como su coordinador estatal de afiliación, mientras el PVEM local anticipó que solo apoyará en una eventual coalición al senador de Morena, Gino Segura Vázquez.

Ante las pugnas internas, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, llamó a la civilidad y frenar el “fuego amigo” al interior de su partido.

Hoy más que nunca debemos actuar con responsabilidad, madurez y apego a las reglas del proceso interno de Morena, la fortaleza de nuestro movimiento radica en privilegiar el interés colectivo por encima de cualquier aspiración personal.

Porque en las entidades no podemos permitir que la guerra sucia se imponga o que la descalificación entre nosotros pueda ser un factor de éxito para la oposición”, señaló Monreal Ávila a través de un video-mensaje.

En San Luis Potosí quedó rota de facto la alianza de Morena y PT con el PVEM al no registrarse en el proceso interno de la coalición la senadora Ruth Miriam González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con la idea de ir solo bajo las siglas del Verde.

Aunado a ello, en San Luis, Morena rechazó respaldar para la candidatura al empresario Gerardo Sánchez Zuamaya, quien, sin embargo, pudo inscribirse al proceso interno para coordinador de la defensa de la transformación, gracias al apoyo del PT.

En Guerrero también hay campañas adelantadas, y el senador Félix Salgado Macedonio participa en ellas, aunque ha dicho que no buscará ser candidato a la gubernatura, en Taxco fue recibido el pasado fin de semana al grito de “gobernador, gobernador”.

Oposición y campañas

En Michoacán, la mayoría de Morena en el Congreso del estado aprobó una reforma que amplía requisitos a los candidatos independientes a la gubernatura, a fin de cerrar posibilidades a la nominación de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, y lideresa del Movimiento del Sombrero.

Ante ello, a finales de junio, Quiroz tuvo que acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a presentar un escrito bajo la figura de amicus curiae para manifestar su rechazo a la reforma electoral de la entidad, la cual limita la participación de las candidaturas independientes.

Procesos Imagen: Excélsior/IA

Aclaró que la presentación de este recurso se debió a que, al no ser un partido político, los ciudadanos no cuentan con las mismas herramientas legales para defenderse de manera directa. Por ello, recurrió a esta figura para respaldar la acción de inconstitucionalidad promovida previamente por Movimiento Ciudadano.

En el PAN, distintos liderazgos han expresado su rechazo a que las candidaturas se designen antes de los tiempos electorales y sean por encuestas y no por el trabajo de la militancia panista.

En Guanajuato, el consejero nacional del PAN, Eduardo López Mares, se posicionó en contra del mecanismo de selección de los llamados Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad, que eventualmente podrían convertirse en candidatos del partido en el proceso electoral.

Consejo General del INE Foto: Cuartoscuro

El exdirigente estatal de Acción Nacional dijo que no hay claridad en el método y no está apegado a los estatutos del partido, aunque sus simpatizantes se han adelantado a pintar bardas con la leyenda Lalo x Irapuato, sin que la propaganda esté regulada.

Apenas en febrero pasado, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se había integrado al Consejo Consultivo del nuevo partido Somos México, pero su deseo de incursionar nuevamente en la política se vio frustrado por su detención, acusado de tráfico de hidrocarburos.

El líder de Somos MX, Gudalupe Acosta Naranjo dijo este fin de semana que su aprehensión obedece a una persecución política para frenar al partido de reciente creación con miras a las elecciones de 2027.