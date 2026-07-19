Tormentas suman, al menos, cinco muertes en Sonora y Veracruz

Las intensas lluvias registradas ayer provocaron tragedias en los extremos norte y sur del país, cobrando la vida de al menos cinco personas debido a inundaciones y deslaves.

En la región fronteriza de Nogales, Sonora, y Arizona, un operativo binacional integrado por policías y bomberos de ambos países localizó los cuerpos sin vida de tres personas.

Operativo binacional tras las lluvias

Las víctimas fueron arrastradas por la fuerte crecida de un arroyo que discurre a través de la Línea Internacional, derivado de las intensas precipitaciones de la semana.

En el mismo afluente, las autoridades lograron rescatar con vida a una mujer que sobrevivió tras quedar atrapada entre escombros arrastrados por la corriente.

A estos decesos se sumó el de un joven de 26 años, quien falleció sepultado por un deslave en la calle Lago Tarapoto, de la colonia Jardines de la Montaña, en el lado mexicano.

Las autoridades de Estados Unidos trabajan en la identificación de los tres cuerpos rescatados en su territorio para determinar su nacionalidad.

De confirmarse que son ciudadanos mexicanos, la cifra de decesos por el temporal en Sonora ascendería a seis esta semana, sumando un ahogamiento en Hermosillo y una electrocución en Caborca.

Un derrumbe provocado por las intensas lluvias en la Sierra de Zongolica sepultó la casa de una mujer indígena. Foto: Daniel Sánchez.

Veracruz también enfrenta deslaves

En Veracruz, una mujer indígena perdió la vida luego de que un derrumbe provocado por las intensas lluvias en la sierra de Zongolica sepultara su vivienda de madera y lámina en la comunidad de Iczotitla, perteneciente al municipio de Los Reyes.

Habitantes de la zona, junto con personal de Protección Civil y Bomberos Voluntarios, laboraron durante varias horas de la madrugada para rescatar el cuerpo entre la tierra y las piedras, mientras elementos de la Guardia Nacional resguardaban el área.

Las precipitaciones en la región montañosa de Veracruz también generaron graves problemas de movilidad.

Persisten los riesgos por el temporal

En el municipio de Magdalena, los derrumbes bloquearon por completo el acceso principal, mientras que en Astacinga un alud obstruyó la carretera federal Astacinga–Tehuipango.

Autoridades estatales también reportaron afectaciones en la ruta Zongolica–Tepetitlanapa y el tramo Acultzinapa–Loma Buena Vista.

Protección Civil advirtió que la humedad acumulada mantiene en riesgo de colapso varias laderas, por lo que exhortó a la población a mantenerse atentos a avisos.

Las autoridades recomendaron a la población que habita en zonas de riesgo extremar precauciones ante la posibilidad de nuevos deslizamientos.

*mcam