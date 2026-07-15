Sheinbaum enviará ley para homologar el feminicidio; plantea penas de hasta 70 años de prisión

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que este miércoles 15 de julio, enviará al Congreso de la Unión, la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

La enmienda de acuerdo con la mandataria, tiene como objetivo unificar en todo el país la forma en que este crimen es investigado, sancionado y atendido. Aunado a lo anterior busca también establecer una pena de 50 a 70 años de prisión para quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

Bajo esta premisa, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde explicó que la iniciativa también contempla 19 agravantes para endurecer las sanciones. Entre ellas destacan cuando la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada o con discapacidad; cuando presente signos de violencia previa, incluidos ataques con ácido o sustancias inflamables; si se trata de una periodista, activista o migrante; o cuando el agresor sea una persona servidora pública.

Uno de los objetivos es que todas las fiscalías investiguen los feminicidios bajo los mismos criterios evitando que sean clasificados como suicidios u otros delitos. Cuartoscuro

Se busca mayor claridad en los procesos

Sheinbaum señaló desde su conferencia mañanera que uno de los principales objetivos de la reforma es que todas las fiscalías del país investiguen los feminicidios bajo los mismos criterios, evitando que estos casos sean clasificados como suicidios u otros delitos que obstaculicen el acceso a la justicia.

La mandataria afirmó que aún existen fiscalías donde las muertes violentas de mujeres no se investigan inicialmente como feminicidios, incluso cuando existen antecedentes de violencia o indicios que apuntan a un familiar o pareja como probable responsable.

Esta ley busca garantizar que en todas las fiscalías se trabaje de la misma manera para investigar el delito de feminicidio y evitar al máximo que estos casos sean catalogados como suicidio", expresó.

Sheinbaum destacó que, como la primera mujer en ocupar la presidencia de México, asumió el compromiso de fortalecer la protección de los derechos de las mujeres. Recordó que durante su administración ya quedó establecido en la Constitución el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el principio de igual salario por igual trabajo.

Finalmente, la presidenta advirtió que alrededor del 90% de los feminicidios son cometidos por la pareja de la víctima, por lo que consideró indispensable contar con un marco legal que permita una investigación oportuna, uniforme y con perspectiva de género en todo el país.