Hasta 50 mil niños al año se quedan en orfandad por la violencia en México

Desde 2020, diputadas federales buscan el reconocimiento de las responsabilidades del Estado mexicano con los huérfanos por feminicidio, víctimas que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum busca visibilizar.

Arely Bautista, de la bancada de Morena, planteó incluir la orfandad por hechos violentos en la legislación en favor de niñas, niños y adolescentes, a fin de brindarles tutela y representación legal.

Esta iniciativa, presentada en octubre del año pasado, comparte el cálculo de que cada persona asesinada en edad reproductiva deja, en promedio, uno o dos hijos en condición de orfandad.

De acuerdo con esta proyección, la legisladora plantea una cifra anual estimada de entre 25 mil y 50 mil niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por homicidios violentos, como los feminicidios.

Según el planteamiento de la diputada Bautista, en el trienio de 2022 a 2024 habrían quedado en esa situación entre 75 mil y 150 mil niñas, niños y adolescentes.

También el año pasado, la diputada Liliana Ortiz Pérez presentó una iniciativa que busca crear un registro de huérfanos por feminicidio, una medida retomada por la iniciativa que la presidenta Sheinbaum anunció este miércoles.

Según la legisladora panista, entre 2019 y 2023, las fiscalías de 23 entidades del país identificaron a poco más de mil hijas e hijos de víctimas de feminicidio, pero las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, autoridades obligadas a aplicar el protocolo, atendieron solo a 318 menores, en la mitad de los estados del país.

“Sin embargo, por la falta de datos precisos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) ha realizado estudios y estadísticas relacionadas con la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio y, según datos de las fiscalías de los estados, recabados por la Comisión Nacional, se informó que, desde abril de 2018 a marzo de 2021, se documentaron más de 5 mil niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio en México”, se expuso en esa iniciativa.

Las propuestas parlamentarias permiten documentar que desde 2019 se habló en el Congreso mexicano de visibilizar a la población menor de 18 años en condición de orfandad.

Se planteó entonces la ausencia de registros de esta población en las fiscalías y procuradurías generales, y se buscó atenderla de manera específica para brindarle protección especial a sus derechos.

Previamente, en 2024, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del PRI, presentó una iniciativa para adicionar los artículos 29 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 122 del Código Civil Federal, con el propósito de crear un padrón de información y registro que incluya a niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica sea de orfandad como consecuencia de un feminicidio.

En la primera legislatura del sexenio pasado, en 2020, la entonces diputada federal Anilú Ingram, del PRI, presentó una propuesta que buscaba que el Estado se hiciera responsable del desarrollo futuro de las niñas, niños y adolescentes huérfanos de madres víctimas de feminicidio.

Al presentar la iniciativa, la política veracruzana planteó que hasta 2019 se habían contabilizado 3 mil niñas, niños y adolescentes en esa condición.