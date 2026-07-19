Del miedo a la esperanza: una nueva narrativa

El miedo es una de las emociones más poderosas que existen. En dosis pequeñas nos protege; en exceso nos paraliza. Pero hay algo aún más peligroso: cuando el miedo es utilizado como herramienta de manipulación. Porque sí, hay quienes descubrieron que infundir temor es una manera eficaz de controlar, dividir y someter. Y mientras la sociedad se mantiene asustada, ellos avanzan en silencio.

Lo vemos todos los días: mensajes alarmistas que circulan sin contexto, discursos que exageran los riesgos, líderes que prometen protección a cambio de obediencia ciega. El miedo se convierte en negocio y en estrategia política. Esa manipulación debilita la confianza, rompe el tejido social y condena a la ciudadanía a vivir en un estado de alerta permanente.

La primera tarea es reconocer a los manipuladores del miedo. Son aquellos que no ofrecen soluciones, sólo amenazas; que repiten historias de fracaso sin proponer salidas; que magnifican lo negativo y ocultan lo positivo. Su objetivo no es resolver, sino controlar.

El segundo paso es desarmar el miedo con hechos y transparencia. La esperanza no se construye con discursos vacíos, sino con realidades concretas: una calle iluminada, un servicio público que funciona, una empresa que cumple, una institución que rinde cuentas. Frente al miedo, la acción visible y medible es la mejor respuesta.

Tercero, necesitamos cambiar la narrativa colectiva. Hoy se difunden más rápido las noticias falsas y las tragedias que los logros y las soluciones. Pero existen miles de ejemplos de éxito que rara vez ocupan titulares: comunidades que recuperan espacios públicos, jóvenes que emprenden con propósito, ciudadanos que colaboran para protegerse. Contar esas historias no es ingenuidad, es estrategia. Es sembrar esperanza con base en la verdad.

Cuarto, debemos entender que la confianza es el puente entre miedo y esperanza. Y la confianza no se decreta: se gana con coherencia, con participación y con rendición de cuentas. Cuando la gente percibe consistencia entre lo que se dice y lo que se hace, el miedo pierde fuerza y la esperanza gana terreno.

Quinto, urge una educación que vacune contra la manipulación. Enseñar a las nuevas generaciones a cuestionar, a verificar información, a no caer en rumores ni mensajes de odio. Un ciudadano crítico es un ciudadano menos manipulable. Y una sociedad informada es una sociedad más libre.

Sexto, debemos traducir la esperanza en acciones concretas. La esperanza no es esperar sentados, es actuar con confianza en que cada gesto suma: respetar la ley, participar en un comité vecinal, emprender un proyecto, exigir con responsabilidad. La suma de acciones cotidianas genera la fuerza colectiva que vence al miedo.

Hoy mi llamado es claro:

• A las autoridades, que no caigan en la tentación de gobernar desde el miedo, porque ese camino erosiona la legitimidad.

• A los empresarios, que construyan confianza en sus clientes y colaboradores a través de responsabilidad y transparencia.

• A los académicos y medios, que equilibren la narrativa, visibilizando tanto los problemas como las soluciones.

• A los ciudadanos, que no permitan que el miedo sea la brújula de sus decisiones.

El miedo divide, manipula y paraliza. La esperanza une, fortalece y moviliza. El miedo oscurece; la esperanza ilumina. El futuro debe escribirse con la tinta de la confianza y la pluma de la esperanza, no con la sombra de quienes buscan manipularnos.

Pasemos del miedo a la esperanza, de la queja a la propuesta, y de la parálisis a la acción. Porque la esperanza real no es ingenuidad: es la certeza de que, juntos, podemos construir un mañana mejor.

Hacer el bien, haciéndolo bien.