No hay participación del gobierno en remodelación del Estadio Banorte, aclara Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que los trabajos de remodelación del Estadio Banorte le corresponden a los dueños del espacio por lo que no hay participación del gobierno de México.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue consultada sobre las críticas de que el Estadio no estará listo para el Mundial de Futbol este 11 de junio y las deficiencias que hay para el partido el amistoso entre México y Portugal.

La jefa del Ejecutivo aclaró que tanto el gobierno federal como el capitalino han destinado recursos y obras en los alrededores y colonias cercanas al Estadio Banorte en materia de reubicación de comerciantes, luminarias, pasos peatonales, mejoramiento urbano en las colonias aledañas, entre otras acciones.

La mandataria federal reconoció como un problema que este sábado no habrá estacionamiento en el Estadio Banorte, por lo que se apoyará con autobuses para llevar a los aficionados al estadio y a la salida pueden tomar el autobús de regreso a sus vehículos, retomando el modelo de la Fórmula 1.

“El problema de este sábado que es el partido México-Portugal, que no viene Cristiano Ronaldo, bueno no hay suficiente estacionamiento, entonces tomando medidas por parte de la ciudad y estamos apoyando en lo posible para que no lleguen en auto al estadio, sino que puedan vehículos en otros lugares en donde va a haber autobuses para llevar al estadio y a la salida pueden tomar el autobús de regreso a su automóvil entonces les pedimos que estén atentos a estas indicaciones del Gobierno de la Ciudad, pues para que no haya mucho tráfico al llegar al estadio y al salir, sino que realmente que ya tiene boleto para llegar puedan utilizar estos mecanismos que son seguros”, indicó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum le deseó buena suerte a la selección mexicana este sábado.

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