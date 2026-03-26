Bajo asedio legal, se despiden tres consejeros del INE

Entre denuncias de una investigación “ilegal, arbitraria y con visos de venganza”, las consejeras Dania Ravel, Claudia Zavala y el consejero Jaime Rivera se despidieron del Instituto Nacional Electoral tras nueve años en el cargo, marcados —dijeron— por la polarización, presiones políticas y ahora por un procedimiento abierto en su contra por el Órgano Interno de Control (OIC) debido a su actuación en la revocación de mandato de 2021.

Aunque su encargo termina el 4 de abril próximo, esta fue la ultima sesión ordinaria con posibilidad de incluir las despedidas en Asuntos Generales.

Jaime Rivera advirtió que el procedimiento permanece congelado, pero no por ello deja de ser grave.

Lo calificó como una “anomalía en curso” y alertó que “es ominoso para quienes permanecen en el cargo y los que puedan venir después. Amenaza a la independencia con la que deben actuar”, al subrayar que las consejerías no deben ser hostigadas por la forma en que votan dentro del órgano colegiado.

Rivera fue consejero durante nueve años Especia

Claudia Zavala enmarcó su trayectoria en una historia personal ligada a la defensa democrática desde 1988.

“Enfrentamos un procedimiento de investigación infundado, arbitrario y con visos de venganza… las pulsiones autoritarias siguen vigentes en nuestros tiempos”, sostuvo.

Dania Ravel, por su parte, subrayó que el proceso en su contra sigue en curso en medio de un contexto complejo para la autoridad electoral.

“Enfrentamos un procedimiento que aún se encuentra en substanciación…” y aseguró que la convicción es que la independencia es un estado mental; “solo desde la independencia se pueden tomar decisiones para la democracia del país”, afirmó.

La consejera Ravel resaltó la importancia de la autonomía del INE Especial

El consejero Uuc-kib Espadas elevó el tono al advertir que el procedimiento abierto por el OIC es “totalmente ilegal” y constituye “un proceso disolvente para este órgano electoral, en consecuencia para la democracia y la República”, agregó que “la represión autoritaria debe cesar ya”.

En contraste, la consejera Rita Bell López expresó su respaldo en términos más institucionales.

Expreso mi solidaridad por el procedimiento administrativo que enfrentan y espero que concluya de manera justa y legal”, aseveró.

Desde las representaciones partidistas, el tono fue de reconocimiento. El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, destacó que las tres consejerías contribuyeron a consolidar la vida democrática, subrayando el papel de Ravel en la paridad, la solidez jurídica de Zavala y el perfil técnico e institucional de Rivera.

En la misma línea, la representante del PRI, Marcela Guerra, los calificó como “tres patriotas” que defendieron principios como legalidad, equidad y certeza, y advirtió que la renovación del Consejo no es un relevo administrativo, sino “una decisión de Estado” que exige perfiles técnicos y probados.

Entre sus colegas, el consejero Martín Faz Mora reconoció que los tres buscaron conducirse “de manera institucional más allá de sus intereses personales”, mientras que Carla Humphrey los definió como parte fundamental del equilibrio interno del Consejo y destacó su contribución para sostener la confianza ciudadana.

El consejero Arturo Castillo resumió su paso con una idea: “su valentía para sostener sus convicciones”, mientras que representantes como Juan Miguel Castro señalaron que cumplieron la ley “a cabalidad”.

En paralelo, trascendió que, aunque por ley podrían recibir alrededor de siete millones de pesos por concepto de seguro de separación individualizado y finiquito, los recursos de este último quedarán retenidos debido a la investigación en curso del OIC.

Otras voces, como la consejera Norma Irene de la Cruz, destacaron la importancia de la renovación periódica de las instituciones, mientras que representantes como Silvano Garay desearon éxito a las consejerías salientes. El consejero Jorge Montaño reconoció su “dedicación y esfuerzo” en múltiples procesos electorales.

Al cierre, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, emitió un mensaje institucional en el que evitó referirse a la controversia. Subrayó que el Instituto no depende de personas sino de sus procedimientos, y aseguró que, frente a los desafíos electorales por venir, “la capacidad de respuesta del INE está garantizada”, al tiempo que anticipó “una agenda de trabajo exhaustiva”.