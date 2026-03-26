Cerrarán calles por el partido México vs Portugal en el Azteca: hay opciones viales

Este sábado 28 de marzo serán cerradas varias vialidades en las inmediaciones del Estadio Azteca debido al encuentro amistoso entre las selecciones de México y Portugal, así lo dio a conocer la alcaldía Coyoacán a través de sus redes sociales.

El aviso señala cada una de las vialidades cerradas, así como los horarios, aquí te damos el detalle de estos:

Vialidades afectadas

Av. Acoxpa, de Miramontes a Calzada de Tlalpan, permanecerá completamente cerrada de 12:00 del mediodía a las 00:00 horas.

Viaducto Tlalpan, a la altura de bajo puente, con Calzada de Tlalpan.

Calzada de Tlalpan (zona Estadio Azteca).

Periférico Sur (zona Estadio Azteca).

Avenida Santa Úrsula.

Avenida San Alejandro.

Calles Tlalmanalco, Buenavista y Abasolo.

Opciones viales

Si vas al sur de la ciudad puedes apoyarte en Periférico Sur como vía principal para rodear el área, o bien usar División del Norte y Canal de Miramontes en tramos donde siga libre el paso.

En el caso de Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan, especialmente cerca del Estadio Azteca y el bajo puente, conviene evitar completamente ese corredor y optar por rutas como Eje 3 Oriente (Cafetales), Avenida del Imán o incluso Insurgentes Sur, dependiendo hacia dónde te dirijas.

La vigilancia se extenderá a zonas turísticas, corredores comerciales y espacios culturales en las 16 alcaldías Foto: Tomás Pérez | Cuartoscuro

Para quienes circulan por la zona de Santa Úrsula, San Alejandro y calles como Tlalmanalco, Buenavista y Abasolo, lo más práctico es moverse hacia vialidades más amplias como Periférico o salir hacia Insurgentes Sur con anticipación, ya que las calles internas pueden saturarse rápidamente.

Vecinos de las colonias cercanas

La alcaldía informó que, este sábado 28 de marzo durante el partido inaugural, el acceso a las colonias cercanas al Estadio Azteca estará restringido y solo se permitirá el ingreso a residentes que presenten credencial de elector o comprobante de domicilio.

Añadió que los tarjetones para acceso vial a la zona es un proyecto que está por definirse en coordinación con el Gobierno de la Ciudad. Se prevé que se ponga en marcha unas semanas antes de la Copa del Mundo y finalizó al señalar que en breve se dará a conocer el mecanismo bajo el cual operará.

Habrá gran operativo policiaco

En tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México señaló que llevará a cabo un dispositivo de seguridad y vigilancia al interior y al exterior del Estadio Azteca, ubicado en la alcaldía Coyoacán, con motivo del encuentro amistoso entre las selecciones nacionales de futbol de México y Portugal.

La dependencia detalló que serán desplegados 4 mil 613 policías, dos drones de la "Unidad Águila", cuatro ambulancias y dos motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM); asimismo, un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores efectuará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.

2 mil efectivos de la Policía Auxiliar (PA) de la SSC, apoyados de 16 unidades, se encargarán de vigilar las entradas, salidas, pasillos, zona de gradas, accesos, y a nivel de cancha para que las acciones se realicen sin contratiempos; asimismo, se implementará el operativo contra la reventa de boletos en los accesos y zonas aledañas al estadio.

Sudáfrica comenzará el Mundial 2026 en el Estadio Azteca, enfrentando a México. Mexsport

800 policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito, apoyados de 40 patrullas y 10 grúas, realizarán labores de vialidad en la zona para garantizar la movilidad de los automovilistas y de las personas que transiten por las inmediaciones del inmueble deportivo; además, se informa a los asistentes nacionales y extranjeros que, para una mejor movilidad en la zona, se habilitarán puntos de descenso de taxis por aplicación en el Viaducto Tlalpan y la calzada Acoxpa; y en Acoxpa y Las Torres.

También se llevarán a cabo cortes y desvíos a la circulación vehicular, en distintos horarios en la avenida Santa Úrsula, el Anillo Periférico, la avenida del Imán y Gran Sur, y la calzada de Tlalpan.

Más alternativas viales

Al Norte avenida División del Norte, Circunvalación, Miguel Ángel de Quevedo, Circuito Interior; al Sur el anillo Periférico, San Fernando y avenida Insurgentes; al Oriente avenida División del Norte, Miramontes, Eje 3 Cafetales y Canal Nacional; y al Poniente las avenidas Aztecas, Universidad, Insurgentes y Revolución.

Un equipo de 240 moto patrulleros de Tránsito, realizará la coordinación para el traslado, escolta y apoyo vial de las selecciones de futbol que participan en el encuentro, así como del cuerpo arbitral y autoridades deportivas, desde su arribo a la Ciudad de México en las terminales aéreas hacia hoteles, centros de entrenamiento y al propio Estadio Azteca.

Recomendaciones:

Usa ropa y calzado cómodo

Ubica las salidas o rutas de emergencia

Respeta las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad

Evita llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes

Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión

No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes

En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar

Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano

Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada

Verifica que cuentes con todas tus pertenencias

También, se desplegarán 2 mil 855 policías en el Zócalo de la Ciudad de México, para garantizar la seguridad de quienes acudan a observar el partido en vivo, en las pantallas que se colocarán en diferentes puntos, así como de aquellos que llegan a visitar museos, realizar compras o trabajar en la zona.

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