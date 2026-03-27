Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 27 de marzo de 2026

LOS SANTOS

¿Cuáles son los santos más populares del catolicismo?

R. Los santos más populares del catolicismo suelen ser aquellos cuyas historias combinan cercanía humana y poder simbólico. La Virgen María encabeza cualquier lista: es la figura más venerada por su papel como madre de Jesús y modelo de fe y humildad.

Le siguen santos asociados a necesidades muy concretas. San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles, es uno de los más invocados en América Latina por su reputación de “intercesor urgente”. San Antonio de Padua es popular por las cosas perdidas y por su fama de santo “milagroso” en asuntos cotidianos. San Francisco de Asís, patrono de los animales y la ecología, inspira por su vida de pobreza radical y amor por la naturalez (Catholic Online). Otros nombres recurrentes son San José, modelo de trabajo y familia; San Patricio, símbolo de identidad cultural para la diáspora irlandesa; Santa Teresa de Ávila, por su mística y su escritura, y San Miguel Arcángel, protector contra el mal (Catholic Online). Su popularidad no depende sólo de la doctrina, sino de la utilidad emocional: cada santo encarna una historia, un carácter y una forma de acompañar a quienes buscan consuelo, guía o intervención en momentos difíciles.

Nota: mi querido amigo, QEPD, Antonchu, era fiel de San Expedito ;)

¿CÓMO VIAJAN?

¿Los caballos de salto ecuestre y los de carrera viajan en lineas comerciales o cómo le hacen?

R. Existe una línea aérea dedicada exclusivamente al trasporte de equinos: Air Horse One, el avión donde los caballos viajan en primera clase.

Pocos animales requieren tanta logística para viajar como los caballos. Con más de 450 kilos de peso, temperamento sensible y un alto riesgo de estrés, moverlos por aire es una operación quirúrgica. Por eso existe Air Horse One, el avión dedicado exclusivamente al transporte de equinos de élite en Estados Unidos. Operado por Tex Sutton Equine Air Transportation, es un Boeing 727-200 acondicionado para que los caballos viajen con más comodidad que muchos humanos (texsutton.com).

En su interior, los animales suben por rampas diseñadas a medida, se acomodan en establos acolchados, reciben agua y heno durante el vuelo y son atendidos por cuidadores especializados. El equipo de vuelo está entrenado para evitar ascensos y descensos bruscos, turbulencia y cualquier maniobra que pueda alterar a los pasajeros. Todo esto tiene un precio: un trayecto puede costar entre 4,500 y 5,000 dólares, dependiendo de la distancia (Luxurylaunches).

Air Horse One transporta caballos de carreras, de exhibición y otros VIP, y realiza alrededor de 2,300 traslados al año. Y antes de que me lo pregunten, les comparto que esta línea no transporta perros; Air Horse One está exclusivamente dedicado a caballos. No opera como aerolínea de mascotas ni acepta perros, gatos u otros animales domésticos. Su infraestructura, certificaciones y personal están diseñados específicamente para equinos. Para perros existen servicios especializados —pero por tierra, no en este avión—, como los transportes profesionales de mascotas.

Le comparto un detalle encantador: algunos caballos viajan con “compañeros emocionales”: cabras u otros animales pequeños que los tranquilizan durante el vuelo. No llevan equipaje de mano, pero sí a sus mejores amigos.