Derrumbe deja 4 mineros atrapados al sur de Sinaloa

Un derrumbe al interior de una mina dejó a 25 trabajadores atrapados, la mayoría de ellos lograron salir por sus propios medios, pero cuatro permanecen atrapados en la zona serrana del municipio de Rosario, al sur de Sinaloa.

La mina se localiza en las inmediaciones del poblado Chele, perteneciente a la sindicatura de Cacalotán, propiedad de Industrial Minera Sinaloa SA de CV (IMSSA), con domicilio en Rosario.

21 mineros ya pudieron salir

De acuerdo a las autoridades locales, 21 mineros lograron salir realizando labores de excavación, pero cuatro de ellos no pudieron hacerlo, debido a la profundidad a la que se encontraban, la cual podría ser de más de 300 metros.

Al lugar se trasladaron elementos de las distintas corporaciones policiacas y de rescate, y se dio aviso a la Coordinación Nacional de Protección Civil para sumar a más elementos capacitados en ese tipo de rescate.

No se conoce la identidad de los atrapados

Aparentemente, el derrumbe se habría iniciado por el hundimiento de una presa de residuos, lo que terminó dentro de la obra subterránea, dejando a los mineros atrapados dentro de ella.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de los cuatro mineros atrapados, pero al menos uno de ellos podría ser originario de Guanajuato, pues uno de sus familiares ha estado pidiendo la intervención de las autoridades, a través de las redes sociales.

Las primeras acciones se están realizando por el personal de la mina, pero se espera que lleguen elementos especializados para ayudar en las labores de rescate, han confirmado las autoridades locales.

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