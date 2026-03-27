Esposa de exgobernador Duarte tiene 2 órdenes de aprehensión: Fiscal de Chihuahua

El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, reveló que el estado tiene dos órdenes de aprehensión en contra de la esposa del exgobernador priista César Duarte, por los delitos de peculado agravado y robo.

Jáuregui explicó que el pasado miércoles la FGR les notificó de la detención en los Estados Unidos, de Bertha Gómez, esposa del exmandatario, y que les solicitó información de si existían órdenes de aprehensión a nivel estatal por parte de la Fiscalía de Chihuahua.

César “D” fue detenido el pasado 8 de diciembre; previamente fue aprehendido el 8 de julio de 2020, en Miami, Florida. Eduardo Jiménez

Continuó afirmando que ellos indicaron a la FGR que sí, que "sí, que tiene dos causas penales pendientes aquí con órdenes de aprehensión".

Robo de objetos

Una de las indagatorias se relaciona con el robo de algunos objetos que no fueron precisados, y la otra con una de peculado agravado vinculado a operaciones de tipo financiero, probablemente dentro de la red de corrupción creada por César Duarte, mismas que lo tienen presto en la ciudad de México.

Ahora, será la Fiscalía General de la República quien realizará los trámites de arresto y deportación de la señora Bertha Gómez ante las autoridades estadounidenses.

El Fiscal de Chihuahua César Jáuregui no aclaró el por qué no habían ejecutado las órdenes de aprehensión.

César Duarte fue vinculado a proceso en diciembre

En diciembre pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de César Duarte, exgobernador del estado de Chihuahua, por su posible participación en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) aportó los datos de prueba necesarios para que un juez de control tomara dicha determinación.

La investigación establece la probable participación de César Duarte, en su calidad de servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero.

Este esquema buscaba ocultar recursos de procedencia ilícita aparentemente desviados de las arcas estatales, para lo cual se utilizó el Sistema Financiero Mexicano.

Como resultado de la decisión judicial, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que deberá permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 en el Altiplano, Estado de México, mientras se conceden seis meses para la investigación complementaria.

El pasado 8 de diciembre, la FGR recordó que César “D” había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020, en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en el estado de Chihuahua, cuyo proceso está siendo tramitado por la Fiscalía local.

El 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el Gobierno de los Estados Unidos de América la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa.

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