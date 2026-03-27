‘Marea negra’ acecha costas de 4 estados; suman 24 días con el derrame activo

Lo que comenzó como un presunto incidente regional escaló en menos de un mes hasta convertirse en una emergencia de carácter nacional.

El Gobierno de México informó ayer que el derrame de hidrocarburos en el golfo de México ya ha afectado las costas de por lo menos cuatro estados: Tabasco, Veracruz, Campeche y Tamaulipas.

El grupo interinstitucional del gobierno confirmó que, cómo se informó el pasado martes en este medio, el derrame ya cubre una extensión superior a los 630 kilómetros, una distancia comparable al trayecto entre la Ciudad de México a Guadalajara.

A pesar de que desde el pasado 2 de marzo han limpiado aproximadamente 200 kilómetros y han recolectado 430 toneladas de petrolíferos, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales, aseguró que el derrame continúa activo.

El foco de la crisis, especifico, se sitúa en el yacimiento de Cantarell, en la Sonda de Campeche, considerada como la reserva de hidrocarburos más importante del país, donde las autoridades investigan si el incremento en el flujo de los contaminantes se debe a emanaciones naturales o a una falla estructural en una plataforma de Pemex.

Ha habido un mayor flujo de contaminante (de Cantarell) en el último mes. Por ello, estamos colocando, en coordinación con Pemex, barreras marinas, para contener el contaminante y que ya no llegue a las playas”, indicó en conferencia de prensa.

Gráfico: Erick Retana

UBICAN 3 FUENTES

Durante la conferencia de prensa en la que participó la secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y el grupo interinstitucional conformado por la Semar, Energía, Pemex, ASEA y Profepa, el almirante Morales dijo que la investigación técnica permitió determinar que la contaminación proviene de tres fuentes.

• La primera corresponde a un vertimiento ilegal realizado por un buque fondeado en Coatzacoalcos, el 3 de marzo.

• La segunda corresponde a chapoteras naturales a cinco millas del puerto.

• La tercera, considerada la de mayor aporte, se localiza en la zona de Cantarell, donde las emanaciones han incrementado este mes.

Así mismo descartó que el combustible provenga de la Refinería Olmeca de Dos Bocas, ubicada en el municipio tabasqueño de Paraíso.

Lo que pasó en Dos Bocas no tiene relación con el tema. Fue una cuestión de una lluvia que provocó una contaminación. Está controlada”, dijo.

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LANZAN PLAN:

Bárcena descartó, “por ahora”, que haya daño ambiental severo por el derrame en las costas del golfo; sin embargo, se informó que el grupo interdisciplinario activó el Plan Nacional de Contingencias (PNC), coordinando un despliegue masivo que incluye buques, drones submarinos y cientos de trabajadores para frenar el avance del crudo antes de que causa un daño irreversible en los ecosistemas arrecifales del estado de Veracruz, actualmente, bajo vigilancia.

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, destacó que el incidente se mantiene bajo monitoreo permanente y que la paraestatal continuará con acciones de campo para atender a las comunidades afectadas.

-Con información de Lourdes López

PONEN BAJO LA LUPA A 13 BUQUES INTERNACIONALES

En medio del avance de las afectaciones del chapopote en el golfo de México, la Secretaría de Marina (Semar) informó ayer que tienen identificadas 13 embarcaciones como probables responsables de un vertimiento ilícito de petróleo que ya se extienden en más de 600 kilómetros de las costas de al menos cuatro estados.

El titular de la Semar, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, sólo cuatro de esos buques se encuentran aún en aguas mexicanas, por lo que están en etapa de inspección para deslindar responsabilidades.

Cuatro de ellos todavía navegan en aguas mexicanas y la Armada de México, en funciones de guardia costera, les está pasando inspección para deslindar responsabilidades”, dijo el almirante.

Mientras que para el resto, que se encuentra en aguas internacionales, ya se solicitó la cooperación internacional para poder realizarles la inspección.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, expuso que la FGR ya investiga también los derrames para encontrar la fuente.

La ASEA está interponiendo las denuncias correspondientes ante la FGR a quien resulte responsable”, indicó.

Dijo que la secretaría a su cargo, la ASEA, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Profepa realizarán una caracterización de la vulnerabilidad de los ecosistemas.

SEMANA SANTA EN TAMAULIPAS, SIN CAMBIOS

A unos días del inicio de la Semana Santa y ante la amenaza de la llegada de la marea negra por el derrame de crudo, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas descartó, hasta ayer, la cancelación de hospedajes en hoteles de la zona turística del sur del estado.

El secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez, se mostró optimista y consideró que, al estar todavía en temporada de nortes —tal como se tenía contemplado en los pronósticos—, la posible llegada de uno de estos fenómenos podría contener la expansión de los residuos hacia las costas tamaulipecas.

-Alfredo Peña

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