México está de moda, presidenta destaca incremento en turismo

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró que México “está de moda” gracias al crecimiento del 10% en llegada de visitantes internacionales y del 8.6% de turistas internacionales, ambos entre 2025 y 2026.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que aún con la propaganda negativa en contra el país, México sigue siendo un destino turístico de gran relevancia mundial.

“Aún con propaganda en contra de México, miren, cómo ha aumentado el turismo en el país, nada más en enero del 2026: 10 por ciento de visitantes internacionales más, entre enero de 2025 y enero de 2026; 8.6 por ciento de turistas internacionales. La diferencia entre “visitantes” y “turistas” es que los turistas se quedan un día”, expuso.

La titular del Ejecutivo celebró que los vuelos internacionales siguen creciendo. Consideró que la derrama económica sigue creciendo, sobre todo por la expectativa del Mundial de Fútbol.

“Hay muchos cruceros que vienen, llegan, bajan durante un día y después se retiran. Entonces, eso es que se cuenta como “visitante”, no necesariamente como “turista. Los turistas que se quedan una noche o más, en México, crecieron en 8.6 %. Los vuelos internacionales siguen creciendo. Y la derrama económica sigue creciendo. Y en particular, para el Mundial ―como saben― tenemos una serie de acciones especiales de protección al turista y en general en nuestro país”, enfatizó.

En varias ocasiones, la Presidenta Sheinbaum Pardo ha asegurado que los turistas pueden venir al país y que el Mundial será una gran celebración.

La Jefa del Ejecutivo ha manifestado que espera con los brazos abiertos a los turistas.

«pev»