Entran en vigor nuevas regulaciones para combatir el mercado negro de combustibles 

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Con el objetivo de combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles, a partir del 24 de abril de 2026 entrará en vigor el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”.

El propósito es dar certeza y seguridad a la población sobre la comercialización y trazabilidad de los energéticos.

Este nuevo mecanismo fue creado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

El complemento forma parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI); por ello, los establecimientos que venden o comercializan gasolina regular, gasolina premium y diésel deberán contar con un permiso vigente ante la CNE, pues, en caso de no incorporarlo a sus operaciones, no podrán emitir el mencionado documento.

“Se invita a las personas permisionarias para que verifiquen la vigencia de sus permisos y, en su caso, regularicen su situación ante la CNE, a efecto de que puedan emitir CFDI sin contratiempos y cumplir con sus obligaciones”.

Para llevar a cabo esta tramitología, se puso a disposición la página: https://www.cne.gob.mx/Permisos.

“Con estas medidas, el Gobierno de México reitera su compromiso con la sociedad para promover el mercado lícito de combustibles, combatir el robo y contrabando de gasolinas, así como fortalecer la recaudación proveniente de este comercio en beneficio de toda la población”.

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