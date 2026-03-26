Van 400 jóvenes inscritos en concurso para ganar boleto de inauguración del Mundial: Sheinbaum

A minutos de finalizar su conferencia mañanera de este jueves 26 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el Mundial 2026, que está cada vez más cerca de su inicio en el país.

Aprovechando el momento, la mandataria informó el estatus que guarda el concurso para ganar el boleto 00001 para asistir a la inauguración de la justa futbolera en el Estadio Ciudad de México en junio próximo.

Cabe mencionar que la ganadora de esta dinámica representará a la jefa de Estado y a las y los mexicanos en el arranque del certamen el cual será compartido con Estados Unidos y Canadá.

Bajo esta premisa, la doctora Sheinbaum reveló que al momento, se han inscrito 400 jóvenes a concurso para ganar el pase al partido inaugural del Mundial 2026 entre México ante Sudáfrica.

Son como 400 jóvenes las que se han inscrito con sus videos para ver quién va a ganar su boleto”, refirió.

¿Cómo participar en el concurso?

Para participar la dinámica es muy fácil, primero habrá que enviar un video mostrando las habilidades futbolísticas haciendo dominadas y subir el material a www.mundialsocial.gob.mx.

La fecha límite para concursar es el viernes 10 de abril de 2026. La ganadora será elegida por un comité seleccionador conformado por expertas de este deporte tanto deportistas como personalidades de los medios de comunicación.

Reproducir

¿Reunión con Gianni Infantino?

Aunado a lo anterior, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México confirmó que en los próximos días sostendrá una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino con quien reveló ha hablado en diversas ocasiones.

De esta forma, la primera presidenta del país detalló que dicha reunión con el dirigente originario de Italia será el próximo lunes 30 de marzo en Palacio Nacional al tiempo que mencionó que hoy arrancan los partidos de repechaje en Guadalajara y Monterrey.

Hoy empieza en Guadalajara y Monterrey (el repechaje) y el sábado hay el Portugal-México. El lunes recibimos al presidente de la FIFA Gianni Infantino, va a venir aquí a Palacio Nacional, para hablar todavía de unos detalles de organización”, explicó.

fdm