Sheinbaum no descarta reunirse personalmente con colectivos de madres buscadoras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en sus recorridos por el país ha atendido personalmente a familiares de personas desaparecidas y reconoció que está en disposición de reunirse con los colectivos de madres buscadoras si se lo solicitan.

“He platicado con muchos de ellos (colectivos de búsqueda y familias), con muchos, incluso cuando salgo de gira he escuchado a muchos de los colectivos de manera directa. A mí no me gusta hacer público muchos de estos temas porque no se trata de estar haciendo, no sé, yo creo que es tanto el dolor de las familias que a veces me reúno con ellos y prefiero que se mantenga privada la reunión”, comentó.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo fue consultada de las razones por las cuales no se ha reunido con los colectivos de familias buscadoras. Al respecto, señaló que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez , se encuentra con ellas y ellos semanalmente. La mandataria federal aclaró que tiene disposición de reunirse con ellos si es requerida por las familias.

“Lo podemos hacer, en este momento se están reuniendo con la secretaria de Gobernación y están muy reconocidas en el trabajo que están haciendo. Hasta ahora no nos han pedido una reunión adicional. Se trabaja cada 15 días, cada semana hay reuniones y es tan cercano el trabajo que no han pedido una reunión con la Presidenta. Si llegaran a pedir una reunión con la Presidenta ya valoraríamos”, respondió.

Cuestionada de si se ha acercado a la problemática de desapariciones, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que en sus giras por los estados ha tomado personalmente las solicitudes de ayuda cuando algunos colectivos, padres o familiares se acercan a pedirle ayuda.

“Me he reunido con colectivos en mis viajes a los distintos estados de la República, incluso, en los eventos hay algún familiar que levanta una cartulina y dice tengo un familiar desaparecido siempre terminando el evento o iniciando el evento me acerco a la persona, tomo sus datos, registro, muchas veces regreso la llamada de manera personal y se lo doy a Rosa Icela (secretaria de Gobernación) para se siga el caso”, explicó.

Sheinbaum Pardo reconoció que actualmente solamente se reúne con los padres y familiares del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa por ser un caso particular en donde desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se pidieron las reuniones con el titular del Ejecutivo.

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