La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 14 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 14 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 14 de abril de 2026

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8:16 Horas | La Familia Michoacana estaría detrás de rapto de alcalde de Taxco y de su padre

El grupo criminal de La Familia Michoacana estaría detrás del rapto del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre Juan Vega Arredondo, quienes fueron localizados ayer por la tarde tras un gran despliegue de fuerzas federales y estatales del Estado de México y de Guerrero, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El funcionario federal indicó que tras ser localizados en el Estado de México, el alcalde y su padre quedaron bajo resguardo de la Policía Estatal y posteriormente fueron trasladados vía aérea a Iguala, Guerrero, para confirmar su estado de salud y la toma de sus declaraciones como parte de la investigación que está a cargo de la fiscalía de dicha entidad.

7:37 Horas Homicidios dolosos bajaron 41%; 7 estados concentran el 50.2% de los casos

Los homicidios dolosos bajaron 41% de septiembre de 2024 a marzo de 2026, destacó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quien detalló que el promedio diario pasó de 86.9 a 51.4 y el tercer mes de este año el marzo más bajo de los últimos 11 años desde 2016.

La funcionaria detalló que siete estados concentran el 50.2% del total de los casos de homicidios registrados: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca.

vjcm