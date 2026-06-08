CNTE llevará su protesta al arranque del Mundial 2026; exige libre paso a normalistas de Ayotzinapa

A tres días de la inauguración del Mundial 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que mantendrá sus movilizaciones y aprovechará la atención internacional que generará el torneo para visibilizar sus demandas, mientras exigió al gobierno federal permitir el ingreso a la Ciudad de México de estudiantes de Ayotzinapa retenidos en la caseta de Cuernavaca.

"Una ventana al mundo": El plan de la CNTE para la Copa del Mundo

Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, calificó el torneo internacional como “una ventana al mundo”. Durante las próximas jornadas, los maestros planean manifestarse utilizando:

Pancartas y lonas con mensajes de protesta.

Playeras alusivas a su movimiento.

Materiales informativos traducidos a distintos idiomas para los turistas internacionales.

Aunque el líder sindical descartó planes para intentar ingresar al Estadio Azteca, confirmó que habrá manifestaciones en diversos puntos estratégicos de la capital, aprovechando la alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.

“Vamos a manifestarnos, como lo hemos hecho con nuestras pancartas, nuestras lonas y nuestra voz”, afirmó.

El dirigente insistió en que el magisterio no está en contra del futbol ni de la afición, pero consideró que el Mundial se ha convertido en un evento excluyente para la mayoría de los trabajadores.

"Es un mundial del despojo", dijo Hernández, refiriéndose a los altos costos de los boletos y a los espacios exclusivos diseñados para espectadores de alto poder adquisitivo, considerando que el evento resulta excluyente para la clase trabajadora.

Retención de normalistas de Ayotzinapa en Cuernavaca

En el marco de estas protestas, la CNTE denunció que autobuses que transportaban a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y a familiares de los 43 desaparecidos fueron retenidos en la caseta de Cuernavaca.

Ante esta situación, Hernández informó que ya sostuvo comunicación con César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, para pedir el libre tránsito de los contingentes que se dirigen a la capital para reiterar su exigencia de verdad y justicia a casi 12 años de la desaparición ocurrida en septiembre de 2014.

“Vienen estudiantes de Ayotzinapa, los estamos esperando precisamente aquí. Están padres de Ayotzinapa preocupados porque no les dejan pasar sus autobuses”, señaló.

La denuncia ocurrió mientras integrantes de la CNTE, padres de familia y normalistas reiteraban su exigencia de verdad y justicia por la desaparición de los estudiantes ocurrida en septiembre de 2014.

¿Cuáles son las demandas centrales de la CNTE?

El conflicto magisterial sigue sin resolverse. La CNTE ha señalado que las propuestas del gobierno federal son insuficientes, ya que no abordan sus exigencias principales:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007: Buscan que los trabajadores bajo cuentas individuales puedan trasladarse al esquema del Décimo Transitorio, garantizando así una pensión vitalicia en lugar de depender de las Afores. Cancelación definitiva de la reforma educativa.

"Estamos en espera de que hagan una contrapropuesta. El balón está en su cancha", expresó el dirigente sindical, quien aclaró que el diálogo no está roto tras la última reunión con la Comisión Nacional Única de Negociación.Fechas clave y posibles soluciones

Agregó que el magisterio continúa impulsando una alternativa para que los trabajadores que cotizan bajo cuentas individuales puedan incorporarse al Décimo Transitorio, esquema que, afirmó, garantizaría una pensión vitalicia y no una renta sujeta al comportamiento de las Afores.

Fechas clave y posibles soluciones

La Asamblea Nacional Representativa de la CNTE definirá este lunes la ruta de acción exacta que tomará el movimiento. Esta semana será crucial por dos eventos que convergen:

10 de junio: Conmemoración del "Halconazo".

Conmemoración del "Halconazo". 11 de junio: Arranque oficial del Mundial de Futbol 2026.

A la par, organizaciones de derechos humanos preparan acciones legales por las lesiones que sufrieron varios maestros durante los enfrentamientos del pasado 1 de junio en las inmediaciones del Zócalo capitalino.

A pesar de la tensión, la CNTE confía en llegar a un acuerdo antes del cierre del ciclo escolar (15 de julio). "Si esta semana se resuelve, la próxima semana estaremos en nuestras aulas", concluyó Hernández.

Mientras tanto, cientos de maestros continúan en plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México y se preparan para una semana que coincidirá con dos fechas simbólicas para el movimiento.