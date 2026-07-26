Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó este domingo al ciclista mexicano Isaac del Toro tras hacer historia al convertirse en el primer mexicano en subir al podio del Tour de France, la competencia más importante y prestigiosa del ciclismo de ruta a nivel mundial.

A través de sus redes sociales, la mandataria reconoció el desempeño del joven bajacaliforniano, quien concluyó la edición 2026 del Tour de France en la tercera posición de la clasificación general, consolidándose como una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional.

Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France. Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad. México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo un país. ¡Felicidades, Isaac! Que sigan los éxitos", expresó la presidenta.

Con apenas 22 años, Del Toro firmó una actuación que ya es considerada la más importante en la historia del ciclismo mexicano. A lo largo de las 21 etapas de la ronda francesa, el corredor del UAE Team Emirates mostró regularidad, fortaleza en la montaña y madurez táctica para mantenerse entre los mejores del pelotón internacional y asegurar un lugar en el podio final.

Además de convertirse en el primer mexicano en finalizar entre los tres mejores del Tour de France, Isaac del Toro confirmó el enorme potencial que ya había mostrado en temporadas anteriores. Su desempeño lo coloca entre las principales figuras de la nueva generación del ciclismo mundial y lo perfila como uno de los candidatos a disputar las grandes vueltas en los próximos años.

El Tour de France representa la máxima prueba del ciclismo profesional y sólo un reducido grupo de corredores logra subir al podio. Por ello, la actuación del mexicano tiene un significado histórico para el deporte nacional, al romper una barrera que ningún otro ciclista del país había conseguido superar.

La felicitación de la presidenta Sheinbaum se sumó a las múltiples muestras de reconocimiento de aficionados, deportistas e instituciones, quienes destacaron que el histórico podio de Isaac del Toro representa un motivo de orgullo para México y una inspiración para las nuevas generaciones de atletas.