Rescatan a siete senderistas en la sierra de Coahuila

Un intenso despliegue de búsqueda se implementó por parte de elementos de la policía estatal para localizar a un grupo de senderistas que se encontraba extraviado en la Sierra de la Martha en el municipio de Arteaga, en la región sureste de Coahuila.

En total fueron seis mujeres y un hombre que se encontraban caminando y disfrutando de la zona para celebrar el cumpleaños número 20 de una de las excursionistas cuando perdieron la ruta del descenso.

Las autoridades recibieron el reporte de emergencia la tarde del sábado, por lo que elementos de la Unidad de Investigación y Análisis y la Policía de Acción y Reacción, desplegaron el operativo de búsqueda.

Para poder encontrarlos utilizaron drones equipados con sensores térmicos hasta lograr ubicar a los senderistas entre la vegetación y subieron hasta el punto donde se encontraban para guiarlos de regreso.

Alrededor de las 21:00 horas, las siete personas lograron descender de la sierra y se reportaron sanas y salvas, concluyendo el operativo de rescate.