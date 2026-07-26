Exhibe Mijes fracaso de ‘Samuelandia’; lleva nuevo monumento a la Interserrana

La Carretera Interserrana suma un nuevo monumento que acumulará más “likes”, al ser reconocida como un ejemplo de la “Corrupción e Ineficiencia”.

Este fin de semana, Andrés Mijes acudió a esta obra para colocar un peculiar antimonumento y denunciar el fracaso de un proyecto que fue ampliamente prometido y que hoy el propio Gobierno estatal reconoce que no podrá concluir.

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Desde Montemorelos, Mijes instaló un león color naranja con la leyenda “Monumento a la Corrupción e Ineficiencia” en esta carretera, presentada en su momento como una de las grandes apuestas para Nuevo León.

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El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional aseguró que la Carretera Interserrana es el reflejo de una forma de gobernar basada en anuncios espectaculares sin sustento técnico.

También acusó que el “modo party” y el “modo amparo” le están saliendo muy caros a Nuevo León, por lo que llamó a que la transformación llegue al estado y la prosperidad se refleje en sus comunidades.

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“Así gobierna el mundo naranja: primero prometen, luego mienten y al final confiesan el fracaso”.

“El modo party y el modo amparo nos están saliendo muy caros”, comentó.

Ante este panorama, llamó a dejar atrás la política de las ocurrencias para dar paso a gobiernos que planeen, cumplan y respondan a las verdaderas necesidades de la gente.

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Asimismo, afirmó que las consecuencias de esa improvisación las terminarán pagando los ciudadanos con más deuda, obras inconclusas y oportunidades perdidas.

Finalmente, Mijes sostuvo que el Nuevo León original solo puede construirse con responsabilidad y resultados.