Protestas de la CNTE hoy en CDMX; maestros llevarán mensaje a televisoras

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevarán este lunes sus protestas a diversos medios de comunicación de la Ciudad de México, como parte de una estrategia para ampliar la difusión de sus demandas y presionar al gobierno federal para reabrir el diálogo sobre sus exigencias centrales.

Tras concluir la Asamblea Nacional Representativa durante la madrugada, el magisterio disidente acordó realizar acciones informativas en televisoras donde buscarán exponer públicamente las razones de su movimiento y las demandas que mantienen desde el inicio de la huelga nacional.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

El magisterio disidente mantiene una huelga nacional firme. Sus exigencias centrales están enfocadas en mejoras laborales y reformas estructurales, entre las que destacan:

Abrogación de la Ley del Issste de 2007: Una de sus banderas históricas para recuperar los esquemas de jubilación solidaria.

Desaparición del sistema de Afores: Rechazan la administración privada de las pensiones de los trabajadores del Estado.

Rechazan la administración privada de las pensiones de los trabajadores del Estado. Aumento salarial del 100%: Exigen que este incremento se aplique directamente al sueldo base.

Exigen que este incremento se aplique directamente al sueldo base. Mejores condiciones laborales: Garantías de infraestructura y recursos en las escuelas.

Garantías de infraestructura y recursos en las escuelas. Cese de represalias: Exigen poner fin a los descuentos salariales aplicados a los docentes que participan activamente en las movilizaciones.

Horarios y puntos clave de las movilizaciones hoy en CDMX

Si transitas por la Ciudad de México, es importante tomar precauciones. Para esta jornada de lucha, el magisterio tiene programadas las siguientes actividades:

11:00 horas - Paseo de la Reforma y Bucareli: Se llevará a cabo una conferencia de prensa para exponer públicamente las razones de su movimiento. Se esperan cortes a la circulación en la zona.

Antimonumento a los 43: Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE en la CDMX, se unirá a las madres y padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en una actividad de protesta conjunta.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE en la CDMX, se unirá a las madres y padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en una actividad de protesta conjunta. Instalaciones de televisoras: Habrá presencia de docentes realizando acciones informativas a las afueras de los principales medios de comunicación.

Plantón en el Zócalo continúa indefinidamente

Mientras estas brigadas informativas recorren la capital, el plantón de la CNTE instalado en las inmediaciones del Zócalo capitalino se mantiene firme.

La dirigencia magisterial ha lanzado una advertencia clara: no levantarán las carpas ni frenarán las protestas en las calles hasta obtener respuestas favorables y resolutivas por parte del gobierno federal a sus principales exigencias.