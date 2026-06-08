CNTE bloquea terminal de Pemex en Tuxtla y advierte riesgo de desabasto

Las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Pemex en Tuxtla Gutiérrez fueron tomadas y bloqueados sus accesos para evitar el ingreso y salida de pipas cargadas con gasolina para abastecer a las estaciones de servicio en Tuxtla Gutiérrez y municipios cercanos.

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Este lunes, los maestros de la CNTE reiniciaron sus acciones de protesta de mayor nivel hasta que el gobierno federal se siente a dialogar con la Comisión Representativa en la Ciudad de México y advirtieron que “si hay desabasto de gasolina será responsabilidad de las autoridades”.

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Héctor Gutiérrez Martínez, de la Comisión Política de la CNTE, afirmó que las autoridades deben tomar sus previsiones ante la toma de Pemex, ya que será por tiempo indefinido. La acción de los maestros causó alarma y muchos conductores acudieron a cargar combustible para evitar el desabasto.

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