Encapsulan autobuses de estudiantes de Ayotzinapa en Tlalpan; aseguran 59 artefactos explosivos

Un convoy de al menos 17 autobuses con estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como familiares de los 43 normalistas desaparecidos, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la caseta de Tlalpan cuando se dirigía a la capital para participar en actividades de protesta y una jornada de movilización. Durante las revisiones implementadas por las autoridades, se informó del aseguramiento de una caja con 59 artefactos explosivos, un hallazgo que elevó la tensión en la zona y marcó el desarrollo del operativo.

La mañana de este lunes, el ingreso del contingente procedente de Guerrero quedó interrumpido a la altura de la autopista México-Cuernavaca, uno de los principales accesos al sur de la capital.

Elementos del Grupo Zorros, unidad especializada de la SSC, desplegaron un operativo de contención que impidió el avance de los autobuses hacia el centro de la ciudad. Las unidades fueron encapsuladas mientras las autoridades realizaban revisiones preventivas.

El convoy transportaba a estudiantes normalistas, integrantes de organizaciones estudiantiles y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, quienes tenían previsto participar en una serie de actividades públicas programadas para esta semana.

Disputa por las revisiones desató el conflicto

De acuerdo con testimonios difundidos por representantes del movimiento, el desacuerdo surgió cuando los ocupantes de los autobuses rechazaron someterse a las inspecciones preventivas realizadas por las autoridades capitalinas.

El abogado de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, Isidoro Vicario, denunció que la presencia de un amplio dispositivo policial impedía el libre tránsito del contingente hacia la Ciudad de México.

Según su versión, los padres y madres de los normalistas se dirigían a una conferencia de prensa convocada en el Antimonumento +43, ubicado sobre Paseo de la Reforma, donde planeaban informar sobre los avances y pendientes en las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa.

Vicario sostuvo que las actividades previstas forman parte de una jornada de movilización pacífica que concluirá el próximo 12 de junio.

Artefactos explosivos encontrados en los autobuses de los estudiantes de Ayotzinapa. Captura de video

El hallazgo de artefactos explosivos

Mientras se desarrollaba la revisión de los autobuses, las autoridades reportaron el aseguramiento de una caja que contenía 59 artefactos explosivos, un hallazgo que modificó el alcance del operativo de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente las características de los objetos asegurados ni han informado si existe alguna persona detenida en relación con ese material.

La información disponible indica que los artefactos fueron localizados durante las inspecciones realizadas a las unidades que integraban el convoy.

La presencia de este material explica, en parte, la decisión de mantener el despliegue policial y reforzar las medidas de control en uno de los principales accesos a la capital del país.

Gobernación: revisión se realizó por seguridad

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, explicó que la inspección fue acordada con los pasajeros y contó con la participación de representantes de la dependencia federal, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Gobierno de la Ciudad de México.

A través de una denuncia ciudadana se informó que había explosivos en uno de los vehículos de estudiantes y maestros que venían a apoyar la marcha de la CNTE, por lo que se decidió que se hiciera una revisión de manera pacífica y acordada con los pasajeros", señaló el funcionario.

Medina confirmó que durante la inspección fue localizada una caja con 59 artefactos explosivos, aunque hasta el momento las autoridades no han detallado públicamente las características del material asegurado ni han informado sobre personas detenidas en relación con ese hallazgo.

El funcionario añadió que los autobuses serían liberados de manera gradual y reiteró que el Gobierno federal respalda el derecho a la protesta, siempre que esta se desarrolle de manera pacífica.

Estamos a favor de la manifestación pacífica, pero no se debe poner en riesgo a la población con el uso de artefactos explosivos en las protestas", declaró.

Ayotzinapa y una nueva jornada de exigencia de justicia

La movilización se desarrolla en el contexto de los preparativos rumbo al duodécimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, uno de los casos más emblemáticos de derechos humanos y justicia en México.

Las madres y padres de los jóvenes han sostenido durante años una agenda permanente de exigencia para conocer el destino de sus hijos y esclarecer las responsabilidades relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

La conferencia prevista en el Antimonumento +43 buscaba precisamente fijar una postura sobre los avances recientes de las investigaciones oficiales y mantener visible el reclamo de verdad y justicia.

Sin enfrentamientos ni personas lesionadas

Pese a la tensión generada por el operativo y la presencia de decenas de elementos de seguridad, hasta el momento no se han reportado enfrentamientos ni personas lesionadas.

Las negociaciones entre representantes del movimiento y las autoridades continuaban para definir las condiciones de ingreso del contingente a la Ciudad de México y el desarrollo de las actividades previstas para los próximos días.

La situación permanecía bajo vigilancia de las corporaciones de seguridad y de observadores de derechos humanos atentos al desarrollo de la movilización.