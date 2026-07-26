Cae a red de drenaje y muere; su amigo intenta sacarlo y queda grave

Un hombre murió asfixiado al interior de una red de drenaje y otro más resultó intoxicado de gravedad al intentar rescatarlo cuando realizaban labores de desazolve en la calle Laguna de Catemaco, en el fraccionamiento Las Brisas, en Matamoros, Tamaulipas.

El accidente ocurrió la tarde de este domingo 26 de julio y según datos preliminares la víctima fatal, solo fue identificada cómo como “El Güero”, de oficio vulcanizador.

El vulcanizador ingresó primero al registro del drenaje colapsado y perdió el conocimiento casi de inmediato debido a la falta de oxígeno.

Al verlo inconsciente, su compañero, Paulino “S”, de 48 años, entró para tratar de rescatarlo, pero también se desvaneció.

Vecinos de la zona se percataron de que ninguno salía y actuaron con rapidez: lograron sacar a Paulino “S” y lo trasladaron en estado delicado al Hospital General “Alfredo Pumarejo”.

Al revisar el interior de la alcantarilla, los habitantes confirmaron que “el Güero” ya no presentaba signos vitales, por lo que decidieron esperar la llegada de las autoridades ministeriales.

De acuerdo con información preliminar, la red de drenaje de la calle Laguna de Catemaco se encontraba obstruida desde hacía días y ante la falta de respuesta del municipio, los propios vecinos contrataron a las dos personas para realizar el desazolve, lo que derivó en la tragedia.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, integrar la carpeta de investigación y ordenar el levantamiento del cuerpo.