Mujeres Que Inspiran Mujeres: El poder de transformar vidas

El poder no siempre entra haciendo ruido. A veces llega en voz baja: organiza una comunidad, levanta una empresa, cuida una familia, sostiene una causa o insiste hasta abrir una puerta que parecía cerrada para siempre.

De ese poder menos estridente, pero profundamente transformador, habló la cuarta edición de Mujeres Que Inspiran Mujeres, encuentro convocado por el Consejo Editorial de Excélsior y RSVP, conducido por Mónica Noguera y Crystal Mendivil, que reunió a mujeres de distintos sectores para reconocer trayectorias que hoy están cambiando al país desde múltiples frentes.

Jessica Pacheco, editora en jefe de RSVP, y Fabiola Guarneros, subdirectora editorial de Excélsior. Elizabeth Velázquez

La ceremonia dejó una certeza: el liderazgo femenino ya no cabe en una sola definición.

Desde el arranque, Fabiola Guarneros, subdirectora editorial de Excélsior, explicó el sentido de la noche al agradecer a las asistentes no sólo por estar presentes, sino por lo que representan.

Queremos agradecerles no sólo su presencia sino su trabajo, su trayectoria, su activismo, su liderazgo”.

Y enseguida resumió el impacto de las 12 homenajeadas: “Están transformando vidas”.

Porque en el escenario desfilaron mujeres que están moviendo estructuras desde adentro, corrigiendo inercias o nombrando discusiones que durante años fueron ignoradas.

Durante la ceremonia, la conductora Fernanda Familiar recordó que ningún avance nace aislado.

La periodista Fernanda Familiar. Sergio Bejarano

Hoy estamos aquí porque alguien antes de nosotras se atrevió. Mujeres Que Inspiran Mujeres no es un punto de llegada, es un punto de encuentro”.

Luego expresó en una sola línea la idea de acompañarse entre mujeres: “Si se meten con una, se meten con todas”.

Donde todavía falta abrir espacio

Desde el sector financiero, Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva, habló de una realidad persistente: las mujeres siguen siendo minoría en la cima de muchas industrias.

Si nos dan oportunidad a las mujeres, podemos llegar a liderar de forma importante”.

En el mundo corporativo, Catherine Reuben, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA, apuntó al efecto multiplicador de sumar más mujeres en la toma de decisiones. “Cuando más mujeres se atreven a crear, el impacto es imparable”.

El empresario Carlos Slim Domit y Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excélsior. Sergio Bejarano

Mientras que Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, envió un mensaje grabado con una visión global: “Juntas estamos construyendo el futuro”.

Lo que también urge decir

Entre premios y aplausos, también hubo espacio para hablar de lo que durante años se calló: la salud femenina. Areli Díaz, de Laboratorios Carnot, habló de una etapa rodeada todavía de prejuicios.

La menopausia no es una enfermedad, es una etapa de la vida de la mujer”.

Con una sola frase desmontó años de silencios y desinformación.

Aunque no estuvo físicamente, el nombre de Saskia Niño de Rivera atravesó la ceremonia. Reconocida por su labor al frente de Reinserta, la activista ha impulsado una conversación incómoda pero necesaria sobre cárceles, violencia, infancias vulneradas y reinserción social en México.

Ahí se destacó su trabajo para visibilizar realidades que durante años permanecieron fuera de la agenda pública.

Las que pelean desde el territorio

También fueron reconocidas Perla Acosta y Nayeli Arenas, de Cancha Violeta, proyecto que trabaja desde la comunidad y los derechos humanos.

La lucha feminista no es fácil en México”, advirtió Perla.

Pero enseguida dejó claro que hoy la resistencia es colectiva: “Sabemos que somos muchas las que estamos luchando”.

Nayeli llevó el foco hacia espacios pocas veces celebrados:

“Es por lo que luchamos, porque en nuestra comunidad hay mucha gente muy talentosa”.

La conductora Crystal Mendivil. Mateo Reyes

Lo que pasa dentro de casa

Mercedes y Maite Llamas, fundadoras de Centro Restart, llevaron al escenario una preocupación que avanza puertas adentro: niñas, niños y adolescentes atrapados en el aislamiento digital.

Las pantallas mal utilizadas nos han robado lo más importante de la vida que es el aquí y el ahora”, dijo Mercedes.

Maite recordó lo que hay detrás de esa estadística: “Historias de niños que no sabían cómo pedir ayuda”.

Otras formas de liderazgo

No todo poder pasa por una oficina ejecutiva.

María Elena Torruco, autora de Bienvenidos a mi mesa, recordó que muchas decisiones fundamentales nacen en espacios íntimos.

Alrededor de la mesa muchas veces sucede lo que realmente importa”.

La conductora Yuriria Sierra fue la encargada de entregar los reconocimientos a Eva Vale y Sissi Cancino.

La artista plástica Eva Vale no necesitó más para resumir el espíritu del encuentro: ocupar espacio y quedarse en él. “Aquí estamos”.

La periodista Yuriria Sierra. Mateo Reyes

Sissi Cancino, fundadora de Moders, puso en el centro un trabajo esencial y casi nunca reconocido: cuidar.

“Tenemos en nuestras manos una economía que es invisible, la economía de los cuidados. Si queremos un México mejor, tenemos que apostar en las madres de familia”, declaró.

La conductora Mónica Noguera. Mateo Reyes

La lección de la noche

La cuarta edición de Mujeres Que Inspiran Mujeres, que tuvo entre los asistentes a Pascal Beltrán del Río, Carlos Slim Domit y Paco Zea, dejó algo más que fotografías y reconocimientos.

Dejó la imagen de mujeres distintas entre sí, pero atravesadas por la misma convicción: cambiar lo que parecía fijo.

El poder no siempre entra haciendo ruido. A veces llega en silencio, se instala… y cambia todo.

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