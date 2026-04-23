12 historias, un mismo impulso: mujeres que están cambiando el rumbo

Esta noche, la cuarta edición de Mujeres Que Inspiran Mujeres reunirá en la Hacienda de los Morales, en la Ciudad de México, a 12 voces que han convertido su trayectoria en un motor de transformación social, empresarial, cultural y de salud.

Más que un reconocimiento, esta iniciativa se consolida como una plataforma que amplifica historias capaces de incidir en la conversación pública. A lo largo de sus ediciones, Mujeres Que Inspiran Mujeres ha evolucionado hacia un movimiento activo, que trasciende el evento y encuentra en sus contenidos digitales una vía para conectar con nuevas audiencias y extender su impacto.

En esta edición, el reconocimiento se otorga a perfiles que, desde distintos frentes, están redefiniendo el liderazgo:

Nallely Arenas y Perla Acosta, de Más Sueños A.C., por su labor en el acompañamiento psicológico y legal a mujeres en situación vulnerable, así como por la creación de espacios como la Cancha violeta.

Mercedes y Maite Llamas, fundadoras de Centro Restart, por atender la llamada orfandad digital y generar herramientas de reconexión emocional para familias y jóvenes.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, por su papel en la transformación de la industria automotriz a nivel global y su impulso a la innovación tecnológica.

María Elena Torruco, por proyectar la cultura mexicana en el extranjero, utilizando la gastronomía como un vehículo de identidad y conexión.

Catherine Reuben, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA, por su influencia en decisiones estratégicas con impacto social.

Areli Díaz, Business Unit Manager de Salud Femenina en Laboratorios Carnot, por el desarrollo de soluciones enfocadas en el bienestar integral de las mujeres.

Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva, por su liderazgo en el sector financiero bajo una visión de confianza y responsabilidad.

Eva Vale, artista plástica, por una obra que interpela y abre diálogo sobre problemáticas sociales contemporáneas.

Sissi Cancino, fundadora de Moders, por impulsar a las madres de familia como agentes de cambio social.

Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, por visibilizar el sistema penitenciario y su impacto en niñas, niños y adolescentes.

El reconocimiento que recibirán las galardonadas —una pieza inspirada en el jaguar, creada por la artista Carolina Pavia— sintetiza el espíritu de esta edición: fuerza, valentía y conexión con las raíces.

El evento cuenta con el respaldo de aliados estratégicos como Proesse Pro, BYD, Aeroméxico, ISDIN, Anthologie, La Marca Prosecco, IDIP, Casa del Agua y Andica, que impulsan distintas causas vinculadas al bienestar, la innovación y el desarrollo sostenible.

Con esta cuarta edición, Mujeres Que Inspiran Mujeres reafirma su propósito: visibilizar liderazgos que no sólo destacan por su trayectoria, sino por su capacidad de abrir camino y generar un impacto sostenido en la sociedad.