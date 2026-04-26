Fentanilo en EU: por qué se desplomaron las muertes 

La crisis de opioides sintéticos en Estados Unidos, que durante años pareció una espiral incontrolable de muerte, comenzó a registrar un descenso histórico desde hace tres años, desafiando las narrativas políticas tradicionales de la administración del gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con un análisis del Programa México del Inter-American Dialogue, entregado a funcionarios de la Casa Blanca este fin de semana, se afirma que la caída en las muertes por sobredosis y el consumo de fentanilo no es un fenómeno atribuible a las políticas de mano dura del segundo mandato de Trump, sino que responde a factores estructurales y de mercado que se gestaron mucho antes de su regreso a la Casa Blanca.

La tasa anual de muertes por sobredosis de fentanilo se desplomó un tercio entre su punto máximo a mediados de 2023 y finales de 2024”, señala María Beth Sheridan, investigadora y autora del estudio del organismo con sede en Washington.

Reproducir El presidente Donald Trump firmó un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos, como un "arma de destrucción masiva".

Este dato, afirma, es fundamental para entender que el cambio de tendencia comenzó bajo la administración de Joe Biden y se consolidó debido a una combinación de factores externos, principalmente un choque masivo de oferta proveniente de Asia y cambios drásticos en el comportamiento de los consumidores en las calles de Estados Unidos.

El análisis, en poder de Excélsior, subraya que las incautaciones de este opioide cayeron 37% antes de que las nuevas directrices fronterizas entraran en vigor, lo que sugiere que el flujo desde México ya se estaba reduciendo de forma orgánica o por presiones indirectas.

Los cocineros de fentanilo en México están encontrando cada vez más difícil obtener ingredientes clave para el opioide desde China”, destaca la investigación, apuntando a que el control de precursores químicos en el gigante asiático ha sido el verdadero golpe al corazón de los cárteles mexicanos, superando en eficacia a cualquier despliegue militar en la frontera sur.

El Programa México del Inter-American Dialogue, dirigido por la internacionalista Lila Abed, se ha erigido como la plataforma clave para desmenuzar estos fenómenos desde una óptica técnica y no partidista.

El bajo costo de producción y la alta potencia del fentanilo facilitan su transporte en pequeñas cantidades. Especial.

En este contexto, el estudio sobre el fentanilo revela que la eficiencia de los cárteles fue su propio veneno: al saturar el mercado con dosis letales, eliminaron a su base de consumidores en Estados Unidos, forzando un equilibrio de mercado más bajo y menos dinámico.

Jonathan Caulkins, investigador en Políticas Antidrogas de la Universidad Carnegie Mellon, comentó que la política antidrogas estadunidense se ha centrado tradicionalmente en reducir la oferta: erradicar los cultivos de coca y opio, arrestar a los traficantes e interceptar barcos y camiones que transportan contrabando.

Incautar un gran cargamento de drogas no supone un gran perjuicio para los delincuentes, quienes lo consideran un coste más de su actividad. El tráfico ilegal de drogas tiende a ser muy adaptable. Cuando las fuerzas de seguridad atacan sus redes, los traficantes cambian de ruta, buscan métodos alternativos para fabricar drogas o reemplazan a los líderes encarcelados. El negocio es demasiado lucrativo como para abandonarlo, pero vimos una importante interrupción del suministro de precursores desde finales de 2024”.

Asia tuvo mano dura

En un estudio publicado en la revista Science, Caulkins y otros cinco investigadores estadunidenses analizaron no sólo los datos sobre incautaciones y muertes por fentanilo, sino también lo que decían los propios consumidores.

Al examinar la plataforma Reddit, los investigadores descubrieron que el número de publicaciones que se quejaban de la escasez de fentanilo aumentó en julio de 2023, se disparó a finales de ese año y se mantuvo alto en 2024, coincidiendo aproximadamente con la disminución de las muertes por sobredosis.

Reproducir La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump en la cual hablaron sobre la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones.

Hubo otros indicios de una crisis de suministro. La DEA informó de una disminución en la pureza del fentanilo a lo largo de 2024. Al parecer, a los productores de fentanilo en México les resultaba más difícil obtener ingredientes clave para el opioide de China, el principal productor de dichos precursores químicos, según la agencia.

Los cárteles mexicanos son el principal proveedor de fentanilo en Estados Unidos. Los investigadores estadunidenses plantearon la hipótesis de que la represión del gobierno chino contra los precursores provocó una enorme escasez de fentanilo. Para comprobar esta conclusión, examinaron las muertes por sobredosis de fentanilo en Canadá. El fentanilo de ese país no es producido en gran medida por narcotraficantes mexicanos, sino por delincuentes locales. Pero Canadá también experimentó una notable disminución en las muertes por sobredosis. Lo que sus productores de fentanilo tenían en común con los cárteles mexicanos era el uso de precursores chinos.

La narrativa de que la presión de las tarifas y las amenazas de intervención militar de Trump detuvieron el flujo de drogas queda cuestionada ante la evidencia de que el mercado ya estaba en contracción.

“The Fentanyl killed off many of its customers (El fentanilo aniquiló a muchos de sus clientes)”, sentencia con crudeza el informe, sugiriendo que la letalidad del producto alcanzó un punto de saturación donde la demanda simplemente no pudo sostenerse, independientemente de la vigilancia policial.

Nuevos adulterantes

Uno de los hallazgos más sorprendentes del estudio es la disminución de la pureza de las drogas incautadas por la DEA. A lo largo de 2024, se observó que los traficantes mexicanos comenzaron a mezclar el fentanilo con sustancias menos letales pero altamente sedantes, como la xilacina (un tranquilizante animal), para evitar las muertes de los consumidores.

“La xilacina pone a los usuarios a dormir, evitando que se inyecten con la frecuencia que lo hacían antes”, refiere Sheridan en su investigación.

Este cambio en la “receta” de los cárteles no fue una decisión humanitaria, sino una respuesta a la escasez de precursores. Los laboratorios clandestinos en Sinaloa y Sonora han tenido que adaptar sus procesos ante la falta de químicos básicos, lo que ha resultado en una droga ´más débil´ que, paradójicamente, está matando a menos personas en el corto plazo.

Reproducir FGR incineró una tonelada de drogas en Jalisco, incluyendo cocaína, metanfetamina, marihuana y más de 75 unidades de psicotrópicos.

Además, el reporte señala un desplazamiento de recursos que podría ser contraproducente para el control de narcóticos. Según un alto funcionario de seguridad citado en el documento, “las incautaciones de fentanilo pueden haber caído, en parte, porque la administración ha reasignado a miles de agentes de la DEA y el FBI de las labores de narcóticos hacia la detención de inmigrantes”. Esto implica que el éxito aparente en las cifras de decomisos podría ocultar una falta de vigilancia operativa, mientras que la baja en las muertes responde más a la dinámica de China y el mercado interno que a la acción policial directa.

Escenarios y futuro del T-MEC

Desde el Programa México se advierte que esta tregua en las cifras de mortalidad es frágil y está sujeta a las tensiones geopolíticas entre Washington, Ciudad de México y Beijing. Con la revisión del T-MEC en 2026 en el horizonte, el tema del fentanilo seguirá siendo la principal arma de negociación política, a pesar de que los factores que lo controlan son, en gran medida, ajenos a las herramientas tradicionales del comercio internacional.

“El futuro de la prevención de sobredosis en los Estados Unidos se encuentra bajo amenaza si no se comprende que el choque de oferta es temporal”, advierte el análisis.

Sheridan agrega que la resiliencia de los grupos criminales para encontrar nuevos proveedores o sintetizar sus propios precursores en territorio mexicano es un riesgo latente que el Programa México monitorea constantemente a través de su colaboración con consultoras como Integralia.

“Lo que estamos viendo es un nuevo equilibrio: menos opioide disponible, pero también menos buscado por los compradores”, se concluye en el documento. Esta realidad obliga a ambos gobiernos a replantear sus estrategias de seguridad, reconociendo que el éxito en la reducción de muertes tiene raíces mucho más profundas y complejas que la simple retórica de control fronterizo que domina el debate público actual.

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