Confirmado: Agentes de la CIA ingresaron como turistas a México

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que los dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) que participaron en un operativo contra el crimen organizado en Chihuahua, no contaban con autorización para realizar actividades operativas en el país.

Agentes de Chihuahua Especial

En una ficha informativa oficial se precisó que, conforme a los registros migratorios, uno de los extranjeros ingresó en calidad de visitante sin permiso para desempeñar actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático.

Ninguno tenía acreditación formal para intervenir en acciones operativas dentro del territorio nacional.

No hubo notificación

La autoridad federal dejó en claro que ni el Gobierno de México, ni las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), fueron notificadas sobre la presencia o participación física de agentes extranjeros en el despliegue realizado en Chihuahua.

Tras los hechos, se iniciaron revisiones en coordinación con autoridades locales competentes y con la Embajada de Estados Unidos en México, a fin de esclarecer las circunstancias del operativo y la situación migratoria de los involucrados.

Prohibida intervención de extranjeros

El comunicado subraya que la legislación mexicana prohíbe la intervención directa de agentes extranjeros en operaciones de seguridad en territorio nacional.

La cooperación bilateral, señala, se limita a esquemas de intercambio de información, coordinación institucional y asistencia técnica, bajo principios de soberanía, reciprocidad y respeto mutuo.

El Gobierno de México reiteró su disposición de mantener una relación seria y respetuosa con Estados Unidos en materia de seguridad, siempre dentro del marco jurídico vigente.

El Gabinete de Seguridad expresó además su pesar por la muerte de cuatro personas durante el accidente ocurrido el 19 de abril en Chihuahua, dos elementos estatales y dos agentes estadounidenses.

Manifestó condolencias a familiares, compañeros y autoridades involucradas, y refrendó su acompañamiento institucional en este proceso.

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