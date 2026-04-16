Distinguen a mujeres que abren brecha

Reconocer a mujeres que, desde distintos ámbitos, generan impacto social y promueven el desarrollo de otras personas, más allá de sus trayectorias profesionales, es el objetivo del suplemento Mujeres Que Inspiran Mujeres, iniciativa editorial del periódico Excélsior y el suplemento RSVP, afirmaron Fabiola Guarneros, subdirectora editorial de Excélsior, y Jessica Pacheco, editora en jefe de RSPV.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, Guarneros explicó que este proyecto, que hoy publica su cuarta edición, surge con el objetivo de visibilizar historias que no siempre ocupan los reflectores mediáticos, pero que tienen un profundo impacto en sus comunidades.

Mujeres Que Inspiran Mujeres es una iniciativa que impulsa el esfuerzo que nace desde lo individual para convertirse en lo colectivo y transformar vidas”, subrayó Guarneros, quien destacó que las protagonistas son mujeres que han enfrentado barreras, desigualdades e injusticias, y que decidieron actuar no sólo para mejorar su situación personal, sino también para convertirse en ejemplo para otras.

Una plataforma de conexión entre mujeres

Por su parte, Pacheco expuso que uno de los principales diferenciadores de este reconocimiento es que no se limita a premiar carreras exitosas. “Todas nuestras galardonadas tienen una trayectoria destacada, pero lo que las distingue es que todos los días dan un extra de su tiempo y conocimiento para ayudar a otros a salir adelante”, afirmó.

Guarneros puntualizó que la iniciativa ha evolucionado hacia una plataforma de conexión entre mujeres. Explicó que el proyecto facilita el encuentro entre quienes cuentan con recursos, estrategias o redes de contacto, y aquellas que están comenzando a generar cambios desde la sociedad civil.

Cuando escuchan las historias, se abren los corazones y comienzan a generarse vínculos que continúan más allá del evento”, comentó la subdirectora editorial.

Como parte de su crecimiento, Excélsior y Grupo Imagen planean impulsar nuevas acciones, como la creación de podcasts y la organización de encuentros enfocados en temas como salud, finanzas personales y bienestar emocional, con el objetivo de fortalecer esta red de apoyo, anticipó Guarneros.

El Premio Mujeres que Inspiran Mujeres es “el resultado de la filosofía que hemos tenido desde siempre en el periódico Excelsior”, acentuó Jessica Pacheco.

Siempre hemos sido una ventana para estas mujeres que están haciendo algo más allá en la sociedad y en pro de la sociedad”, agregó.

Adelantaron que entre las mujeres que serán galardonadas el próximo jueves 23 de abril en el Parque Aztlán, están Areli Díaz, business manager de Carnot, y la activista Saskia Niño de Rivera.

*mcam