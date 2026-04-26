Impulsan crear pasos en vías para la fauna; buscan evitar que animales mueran arrollados

Las carreteras en México se han convertido históricamente en cementerios de animales de vida silvestre debido a la fragmentación de su hábitat y la ausencia de pasos de fauna.

De acuerdo con el doctor Carlos Galindo, reconocido ecólogo y divulgador de la ciencia en la plataforma iNaturalistMX, existen registros de más de mil 200 ejemplares atropellados: 267 mamíferos, 502 aves, 438 reptiles, 71 anfibios y cientos de invertebrados.

Destacó que entre 2012 y 2025, alrededor de cinco mil 800 fotógrafos de naturaleza contribuyeron con más de 20 mil imágenes de animales atropellados en las carreteras de nuestro país.

“En este inmenso obituario se encuentran especies en peligro de extinción como el jaguar, castor, oso negro, tapir, águila real y muchos más”, advirtió.

Conectividad

Ante esta tragedia silenciosa y los planes de modernización de la carretera federal 2, que atraviesa la región fronteriza de Sonora, en las llamadas Islas del Cielo, Wildlands Network México propuso la construcción de siete pasos de fauna por debajo de la vía y dos por encima, “lo que representaría uno de los proyectos más ambiciosos de conectividad ecológica en el país”.

El biólogo Carlos Castillo, director del Programa Noroeste de Wildlands Network México, explicó que estos pasos de fauna harían la carretera más segura para automovilistas y beneficiarían a jaguares, osos negros, ocelotes, pumas y muchas otras especies que habitan en la región.

Indicó que corresponde ahora a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tomar la decisión y en su caso incorporar esta iniciativa como condicionante obligatoria en las autorizaciones de Manifestación de Impacto Ambiental para la modernización de la carretera federal 2.

Destacó que, de esta forma, se haría efectiva la protección de la naturaleza, con base en la ciencia y en propuestas concretas de una organización internacional, que desde hace más de 10 años, desarrolla proyectos de conectividad ecológica en Sonora.

Detalló que las Islas del Cielo son hogar de una gran diversidad de fauna amenazada, como el oso negro, el jaguar, el ocelote, el monstruo de Gila, la codorniz Moctezuma y la rana leopardo de Chiricahua.

Además de especies grandes, como el puma, el venado bura y el venado cola blanca que, al ser impactadas por vehículos, representan un riesgo importante para las personas.

Carlos Castillo comentó que gracias al interés mostrado por las comunidades locales, los dos proyectos de modernización de la carretera federal 2, se abrieron a consulta pública el pasado 29 de enero.

“Esto nos permitió hacer recomendaciones específicas para mejorar los proyectos, que tenían muchas carencias y de aprobarse en su forma original harían más grave el problema de fragmentación de los ecosistemas en perjuicio de las especies amenazadas e incluso de las personas que utilizan la carretera”, manifestó.

Salvar vidas

Las recomendaciones de Wildlands Network México pasan por la colocación de “cercos inductivos” de cientos de metros de largo que eviten que los animales intenten cruzar la vía y los dirija hacia los pasos de fauna, que son en su mayoría túneles que facilitan a los animales cruzar por debajo de la carretera.

La propuesta también contempla la construcción de dos pasos elevados, los primeros en su tipo en Sonora, que son puentes cubiertos de tierra y vegetación nativa que permitiría a los animales cruzar sobre la carretera.

“Se sugiere construir dos para distintos tipos de fauna, uno en la zona montañosa de la Sierra Peloncillo para especies como osos y pumas y, otro en la zona de pastizales conocida como El Valle para uso del venado bura y en un futuro también de berrendos, especie que desapareció de la zona por la construcción del muro fronterizo y que se busca reintroducir”, establece la recomendación.

El director del Programa Noroeste de Wildlands Network México, hizo un respetuoso llamado a la DGIRA para que incorpore, como condicionante del proyecto la totalidad de estas sugerencias, asumiendo así un compromiso que posicione al estado de Sonora a la vanguardia de la protección de la fauna y de las personas que transitan por sus carreteras.

Un tramo de la carretera federal 2 atraviesa las Islas del Cielo, en el norte de México, donde convergen desiertos y montañas, con una amplia biodiversidad, pero que lamentablemente ha registrado altos índices de fauna silvestre atropellada, con al menos 300 muertes de animales en los últimos años.