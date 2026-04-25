Claudia Sheinbaum manda mensaje a Trump tras tiroteo en Washington

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó un mensaje en su cuenta de X tras el tiroteo registrado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington.

“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, escribió la mandataria mexicana, en referencia al ataque que obligó a evacuar al presidente estadounidense y a cientos de invitados.

El evento anual, celebrado en un hotel de Washington con la presencia de más de 2,600 asistentes, fue interrumpido por al menos cinco detonaciones que se escucharon cerca del salón de baile. El Servicio Secreto confirmó que el presidente Donald Trump y la primera dama fueron evacuados de inmediato y que se encontraban a salvo. También se informó de la detención de un sospechoso, aunque hasta el momento no se han reportado heridos ni víctimas mortales.

La transmisión en directo del evento mostró el momento en que los asistentes se pusieron a cubierto mientras los camareros huían hacia la parte delantera del salón. Melania Trump fue escoltada fuera del escenario por los servicios de seguridad, visiblemente preocupada por lo que ocurría en la multitud.

Trump da detalles del tiroteo

El presidente Trump escribió en su cuenta de Truth Social que el tirador había sido detenido y que él deseaba que el evento continuara, aunque seguiría las instrucciones de las autoridades de seguridad.

Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido, y he recomendado que ‘el espectáculo continúe’, pero nos guiaremos completamente por las autoridades”, señaló.

El Servicio Secreto confirmó que el evento se suspendería definitivamente y que será reagendado. También aseguró que el vicepresidente JD Vance se encontraba fuera de peligro. Otros funcionarios del gobierno de Trump que asistían a la cena fueron evacuados en medio del fuerte alboroto.