Monreal inaugura Modelo Parlamentario Universitario de la UAM Xochimilco

En San Lázaro, 140 estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco ocuparon las curules y asumieron el papel de legisladoras y legisladores por un día como parte del Modelo Parlamentario Universitario.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, fue el encargado de inaugurar la jornada. Frente a las y los jóvenes, habló de los desafíos que enfrenta esta generación en un mundo marcado por la Inteligencia Artificial, la crisis ambiental, la seguridad y la falta de empleo. “Hay que prepararse”, les dijo, convencido de que son ellos quienes deberán tomar las riendas en el futuro.

Somos los arquitectos

El legislador recordó que desde la Revolución Francesa la representación popular se convirtió en el corazón de la democracia moderna y destacó el papel del Poder Legislativo como creador y reformador de leyes. “Somos los arquitectos de las normas que rigen al país”, expresó y animó a los estudiantes a debatir con libertad, seguridad y convicción.

Durante la jornada, las y los universitarios organizaron su propia Mesa Directiva, integraron comisiones y discutieron dictámenes en tribuna, replicando el trabajo legislativo real. Los temas que abordaron fueron: justicia alimentaria infantil, inclusión social, atención a grupos vulnerables e intervención inmediata ante agresiones contra mujeres en espacios públicos y transporte.

En un mensaje, el legislador afirmó que ya es momento de abrir paso a las nuevas generaciones. “Hay que entregar la estafeta a los mejores, a quienes aman a su pueblo y no olvidan su origen”, señaló.

Igual hizo referencia al momento histórico que vive México, al destacar que, por primera vez en más de 200 años, una mujer encabeza el Poder Ejecutivo federal, tras 57 presidentes hombres.

Tomó protesta a los jóvenes

Al final, Monreal tomó protesta a las y los participantes, quienes asumieron simbólicamente el compromiso de desempeñar su cargo con honestidad y lealtad. Tras ello, los jóvenes desarrollaron una sesión ordinaria en la que pusieron a consideración del pleno sus propuestas y votaciones.

Al evento asistieron autoridades académicas de la UAM Xochimilco, entre ellas la rectora María Angélica Buendía Espinosa, así como directivos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

*bb