Sarampión sumó 15 mil 878 contagios

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Al corte del 14 de abril, México sumó 15 mil 878 casos de sarampión, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud.

Nueve mil 398, de estos contagios ocurrieron en lo que va del año.

Los menores de 1 a 4 años de edad fueron los más afectados.

En segundo lugar se ubicaron las personas de 25 a 29 años y en seguida los niños de 5 a 9 años.

CDMX SEGUNDA ENTIDAD CON MÁS CASOS DE SARAMPIÓN

Las 32 entidades del país han notificado casos. No obstante, Jalisco, la Ciudad de México y Chiapas son las tres entidades que han concentrado el mayor número en lo que va del año.

Con 5 mil 418 pacientes, la entidad Jalisciense siguió encabezando la lista.

Cabe señalar que esta semana, la capital del país, que venía ocupando el tercer lugar en el número de casos, reportó 766 superando a Chiapas que registró 754.

Con respecto a los municipios del país que han tenido presencia de sarampión, el número aumentó a 470.

SUMAN 36 FALLECIMIENTOS POR SARAMPIÓN

Desde el pasado 31 de marzo, fecha en que Jalisco notificó un nuevo deceso por sarampión, no se han reportado muertes, por tanto, la cifra total acumulada durante el periodo 2025-2026, se mantuvo en 36 .

Las 10 entidades que notificaron fallecimientos fueron:

- Chihuahua: 21

- Jalisco:5

- Durango: 2

-Ciudad de México: 2

- Sonora: 1

-Michoacán: 1

- Tlaxcala: 1

-Chiapas : 1

-Guerrero: 1

-Sinaloa : 1

SE HAN APLICADO MÁS DE 34 MILLONES DE VACUNAS

La Secretaría de Salud informó que del 01 de enero al 10 de abril, se han aplicado 34 millones 938 mil 961 vacunas gratuitas contra sarampión a nivel nacional.

Ante la presencia del brote de esta enfermedad viral, la autoridad sanitaria exhortó a la población a revisar sus esquemas de vacunación y reiteró que la inmunización contra sarampión está dirigida principalmente a:

● Niños de 6 meses a 12 años, especialmente quienes no han iniciado o completado su esquema de vacunación.

● Personas de 13 a 49 años que no se han vacunado contra el sarampión o no cuentan con su segunda dosis.

Para conocer el centro de vacunación más cercano, se puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o llamar al 079.